Lucas Torreira'nın Rabia Soytürk'le Aşk Yaşadığını Duyunca Sinirden Kuduran Devrim Özkan'dan Olay Hamleler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 20:03

Dün gece bomba bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. 

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında, Lucas Torreira ve Rabia Soytürk'ün aşk yaşama ihtimalini hepimiz gibi gece öğrenen Devrim Özkan'ın olay hamlelerde bulunduğu iddia edildi.  

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Magazin gündeminde dün geceye Tv100'den İsmail Şen'in özel haberi damga vurmuştu.

Uzun bir süredir adını bir türlü kopamadığı ve sürekli ayrılıp barıştığı ünlü oyuncu Devrim Özkan'la andığımız Lucas Torreira'nın gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı iddia edilmişti. 

Galatasaraylı futbolcuların aşk hayatını oldukça fazla konuşuyoruz biliyorsunuz, Devrim ve Lucas'ınki de öyle dillere destan bir aşk hikayesiydi, günlerce manşette kaldı ama manşetlerde kaldıkça da toksikleşti!

Devrim'den ayrıldıktan sonra adı birçok farklı kadınla anılan Lucas Torreira'nın şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Rabia Soytürk'le yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu sosyal medyada hızla yayıldı.

TV8 ekranlarında yer alan "Gel Konuşalım" programında Ece Erken'in iddia ettiği üzere Torreira ve Rabia aşkını duyan Devrim Özkan'ın sinirden kontrolü kaybettiği ortaya çıktı.

Gece patlayan haberleri görür görmez öfkesine yenik düşen Devrim Özkan'ın Torreira'nın abisi ve özel koçunu da takipten çıkarak Torreira'ya dair en ufak bir iz bırakmadığı öğrenildi.

Ayrıca gece saatlerinde bir gönderi paylaşıp, anında sildiği de Erken'in iddiaları arasındaydı.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
