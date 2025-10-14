onedio
Eleştirene Cevap Verdi: Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, Umre Pozlarıyla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 23:19

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, umre ziyaretinden paylaştığı pozlarla gündeme oturdu. Bir kullanıcının eleştirisine kayıtsız kalamayan Damla Ersubaşı, cevap vermeden edemedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin efsane dizisi, hala tekrarlarıyla milyonlarca kişi tarafından izlenen Sihirli Annem'i hatırlarsınız.

2003 yılında hayatımıza giren Sihirli Annem dizisi, özellikle o dönemin çocuklarının bir numaralı favorisiydi. Sadece çocuklukta da kalmadı, Sihirli Annem'in verdiği sıcacık hissi bir daha hiçbir çocuk dizisi vermedi!

Betüş, Eda, Dudu, Sadık, Perihan, Taci, Çilek, Cem, Ceren, Toprak... Hepsi ayrı olaydı ama Cem'in minicik bir çocukken vurulup bir daha da kopamadığı Tuğçe'si hafızamızda ayrı bir yer edinmişti. Tuğçe'yi canlandıran Damla Ersubaşı, diziden sonra oyunculuğa devam etmemesine rağmen gündemde kalmayı başaran ve adından söz ettirmeye devam eden isimlerden oldu.

Önce toksik ilişkisi ve evliliğiyle, gördüğü şiddet ve toparlanma süreciyle, sonra aldığı kilolar ve değişimiyle gündeme oturan Damla Ersubaşı, yaptırdığı estetik müdahalelerle de sık sık gözleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz saatlerde ise umre pozlarıyla gündeme oturdu.

Daha önce de umreye gittiğinde takipçilerinin ve genel kullanıcının tepkisini çeken Damla Ersubaşı, umre ziyaretinden yeni fotoğraflarını peş peşe paylaştı. 

Bir kullanıcının, 'Oraya giderler, geldikten sonra tekrar oralarını buralarını açarlar. Eee ne anladını o zaman hep gösteriş!' yorumunaysa kayıtsız kalamadı.

Kullanıcının eleştirisini kale almayan Damla Ersubaşı, "Sıktı ama bu muhabbet" dedi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
