Eleştirene Cevap Verdi: Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, Umre Pozlarıyla Dikkat Çekti!
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, umre ziyaretinden paylaştığı pozlarla gündeme oturdu. Bir kullanıcının eleştirisine kayıtsız kalamayan Damla Ersubaşı, cevap vermeden edemedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin efsane dizisi, hala tekrarlarıyla milyonlarca kişi tarafından izlenen Sihirli Annem'i hatırlarsınız.
Geçtiğimiz saatlerde ise umre pozlarıyla gündeme oturdu.
Kullanıcının eleştirisini kale almayan Damla Ersubaşı, "Sıktı ama bu muhabbet" dedi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Günahlarıni süpürdukleri halınin üzerinde secdeye varanlar