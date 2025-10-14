Eleştirene Cevap Verdi: Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, Umre Pozlarıyla Dikkat Çekti!

2003 yılında hayatımıza giren Sihirli Annem dizisi, özellikle o dönemin çocuklarının bir numaralı favorisiydi. Sadece çocuklukta da kalmadı, Sihirli Annem'in verdiği sıcacık hissi bir daha hiçbir çocuk dizisi vermedi!

Betüş, Eda, Dudu, Sadık, Perihan, Taci, Çilek, Cem, Ceren, Toprak... Hepsi ayrı olaydı ama Cem'in minicik bir çocukken vurulup bir daha da kopamadığı Tuğçe'si hafızamızda ayrı bir yer edinmişti. Tuğçe'yi canlandıran Damla Ersubaşı, diziden sonra oyunculuğa devam etmemesine rağmen gündemde kalmayı başaran ve adından söz ettirmeye devam eden isimlerden oldu.

Önce toksik ilişkisi ve evliliğiyle, gördüğü şiddet ve toparlanma süreciyle, sonra aldığı kilolar ve değişimiyle gündeme oturan Damla Ersubaşı, yaptırdığı estetik müdahalelerle de sık sık gözleri üzerine çekti.