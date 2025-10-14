onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel, Photoshop Bağımlısı Neslihan Sabancı'yı Fena Tiye Aldı!

Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel, Photoshop Bağımlısı Neslihan Sabancı'yı Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 22:45

Geçtiğimiz haftalarda photoshop'lu fotoğraflarıyla gündemin göbeğine oturan cemiyetin popüler ismi Neslihan Sabancı'ya bir gol de Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den geldi. 

Fotoğraf çekilmek istediği yerde fotoğraf çektirmenin yasaklandığını öğrenince yıkılan Gamze Erçel, çözümü Neslihan Sabancı'yı tiye almakta buldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birkaç hafta önce magazin gündemi Neslihan Sabancı ve onun photoshop bağımlılığıyla çalkalanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Birkaç hafta önce magazin gündemi Neslihan Sabancı ve onun photoshop bağımlılığıyla çalkalanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Dolunay Soysert’in sunduğu ve YouTube’da yayınlanan Kafa TV’ye konuk olan Yasemin Sakallıoğlu, sohbet sırasında bomba bir konuyu gündeme taşımış, '“İsim veremiyorum ama bir tane kadın var bizim ülkemizde. Gitmediği yerlere kendini shopluyor. Çok zengin pahalı arabaların önünde kendini shopluyor. Kendisini olmadığı yere koyuyor” açıklamasında bulunmuştu. 

Kısa bir süre içinde Sakallıoğlu'nun kimden bahsedildiği anlaşıldı. YA-SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı'nın profilindeki ağır photoshop'lu fotoğraflar ışık hızıyla yayılırken müthiş bir goygoya da kapı açmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hande Erçel'in ablası, sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, geçtiğimiz saatlerde Fransa tatiline çıktı.

Hande Erçel'in ablası, sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, geçtiğimiz saatlerde Fransa tatiline çıktı.

Riviera’nın “ışıltı durağı” Hotel du Cap'ı ziyaret eden Gamze Erçel, otelin önünde fotoğraf çekilmesinin yasak olduğunu öğrenince yıkıldı. 

Çözümü ise Neslihan Sabancı'yı da tiye aldığı müthiş bir paylaşım yapmakta buldu!

Kendini otelin önüne shoplayan Gamze Erçel, 'Şimdi onlar düşünsün' notunu düştüğü paylaşımıyla gece gece Neslihan Sabancı'yı harcarken sosyal medya kullanıcılarını da güldürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın