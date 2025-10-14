Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel, Photoshop Bağımlısı Neslihan Sabancı'yı Fena Tiye Aldı!

Dolunay Soysert’in sunduğu ve YouTube’da yayınlanan Kafa TV’ye konuk olan Yasemin Sakallıoğlu, sohbet sırasında bomba bir konuyu gündeme taşımış, '“İsim veremiyorum ama bir tane kadın var bizim ülkemizde. Gitmediği yerlere kendini shopluyor. Çok zengin pahalı arabaların önünde kendini shopluyor. Kendisini olmadığı yere koyuyor” açıklamasında bulunmuştu.

Kısa bir süre içinde Sakallıoğlu'nun kimden bahsedildiği anlaşıldı. YA-SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı'nın profilindeki ağır photoshop'lu fotoğraflar ışık hızıyla yayılırken müthiş bir goygoya da kapı açmıştı.