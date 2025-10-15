Kritik Detay Hayatını Kurtardı: Yoğun Bakıma Alınan Fatih Ürek'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi
Ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek, yaşadığı ani sağlık sorunu sonrası kritik bir müdahaleyle hayata döndü. Olay sırasında hızlı davranan ekipler ve evinin hastaneye yakın konumu, müdahalenin başarılı olmasında büyük rol oynadı.
Ürek'in doktoru sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
15 Ekim 2025 günü ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2. Sayfa’da yer alan habere göre, Fatih Ürek'in evdeki yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa süre bir süre sonra “Üşüdüm nefes alamıyorum” dediği ortaya çıktı.
