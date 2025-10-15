onedio
Kritik Detay Hayatını Kurtardı: Yoğun Bakıma Alınan Fatih Ürek'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi

Kritik Detay Hayatını Kurtardı: Yoğun Bakıma Alınan Fatih Ürek'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.10.2025 - 15:22

Ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek, yaşadığı ani sağlık sorunu sonrası kritik bir müdahaleyle hayata döndü. Olay sırasında hızlı davranan ekipler ve evinin hastaneye yakın konumu, müdahalenin başarılı olmasında büyük rol oynadı.

Ürek'in doktoru sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

15 Ekim 2025 günü ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sağlık durumyla korkutan Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu'nun yaptığı ilk açıklmaya göre, Ürek'in pıhtı atması sonucu kötüleştiği ancak şuan da kalbinde bir sorun olmadığı ortaya çıktı.

Nörolojik açıdan herhangi bir risk yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun bakımda tutulacağı ortaya çıktı.

İstanbul'daki bir hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sanatçının evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalbinin durduğu, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbinin yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damarın tamamen açıldığı öğrenildi.

2. Sayfa’da yer alan habere göre, Fatih Ürek'in evdeki yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa süre bir süre sonra “Üşüdüm nefes alamıyorum” dediği ortaya çıktı.

Şoförünün yönlendirmesiyle sağlık ekiplerinin eve ulaştığı ortaya çıktı. Fatih Ürek, yapılan ilk müdahale sonrası hayata döndürülerek, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmış.

Evinin hastaneye 5 dakika mesafede olmasının Ürek’in en büyük şansı olduğu ve kritik sürecin bu şeklilde atlatıldığı belirtildi.

