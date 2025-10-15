Kritik Detay Hayatını Kurtardı: Yoğun Bakıma Alınan Fatih Ürek'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi

Sağlık durumyla korkutan Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu'nun yaptığı ilk açıklmaya göre, Ürek'in pıhtı atması sonucu kötüleştiği ancak şuan da kalbinde bir sorun olmadığı ortaya çıktı.

Nörolojik açıdan herhangi bir risk yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun bakımda tutulacağı ortaya çıktı.

İstanbul'daki bir hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sanatçının evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalbinin durduğu, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbinin yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damarın tamamen açıldığı öğrenildi.