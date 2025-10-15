Estetik İddialarını Yalanlayan Bensu Soral'ın Kameraya Yansıyan Yüz Hatları İnandırıcılığını Sorgulattı!
Bensu Soral, son dönemde yüz hatlarındaki belirgin değişimle dikkatleri üzerine çekti. Paris Moda Haftası’na katılan markasının defilesine katılması ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, estetik müdahalelerle ilgili spekülasyonları gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar, Soral’ın çene ve elmacık kemiklerindeki keskinleşmeyi estetikle ilişkilendirirken, bazıları bu değişimi makyaj teknikleri veya fotoğraf filtreleriyle açıkladı.
Ancak Bensu Soral, sosyal medyada yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve yüzüne hiç estetik müdahale yaptırmadığını belirtti.
Paris Moda Haftası'nda bir takı markasının defilesine katılan Bensu Soral, sonrasında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu.
Bensu Soral, gündeme oturan değişimi hakkında 2. sayfa'dan Okan Mermer'e konuştu.
