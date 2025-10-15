onedio
Estetik İddialarını Yalanlayan Bensu Soral'ın Kameraya Yansıyan Yüz Hatları İnandırıcılığını Sorgulattı!

Ecem Dalgıçoğlu
15.10.2025 - 10:46

Bensu Soral, son dönemde yüz hatlarındaki belirgin değişimle dikkatleri üzerine çekti. Paris Moda Haftası’na katılan markasının defilesine katılması ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, estetik müdahalelerle ilgili spekülasyonları gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar, Soral’ın çene ve elmacık kemiklerindeki keskinleşmeyi estetikle ilişkilendirirken, bazıları bu değişimi makyaj teknikleri veya fotoğraf filtreleriyle açıkladı.

Ancak Bensu Soral, sosyal medyada yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve yüzüne hiç estetik müdahale yaptırmadığını belirtti.

Paris Moda Haftası'nda bir takı markasının defilesine katılan Bensu Soral, sonrasında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu.

Bensu Soral, son dönemde yüz hatlarındaki belirgin değişimle dikkatleri üzerine çekmiş oyuncunu yüzündeki keskin hatlar estetik müdahaleleri gündeme taşımıştı.

Bazı kullanıcılar Soral'ın yüz hatlarındaki değşimin estetik işlemlerden kaynaklandığını iddia ederken, bazıları ise bu değişimin yapılan makyajdan  veya fotoğraf filtrelerinden kaynaklandığını düşünmüştü.

Bensu Soral, gündeme oturan değişimi hakkında 2. sayfa'dan Okan Mermer'e konuştu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
