Çağatay Ulusoy'un Cannes Dönüşü Havaalanında Muhabire Verdiği Yanıtlar "Hayattan Bıkmış!" Dedirtti

Çağatay Ulusoy'un Cannes Dönüşü Havaalanında Muhabire Verdiği Yanıtlar "Hayattan Bıkmış!" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
15.10.2025 - 09:13

Cannes’a “Eşref Rüya” projesini tanıtmak üzere yola çıkan Çağatay Ulusoy, havaalanında muhabirlerle karşılaşınca oldukça ilginç sahneler yaşandı. Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın sorularını yanıtlayan Çağatay Ulusoy'un kameralar önünde verdiği yanıtlar X kullanıcılarına goygoy çıkardı!

Kanal D’nin 2025 sezonundaki iddialı yapımı Eşref Rüya, aşk, sırlar ve intikam dolu hiksyesiyle ekranlara bomba gibi bir giriş yapmıştı.

Kanal D’nin 2025 sezonundaki iddialı yapımı Eşref Rüya, aşk, sırlar ve intikam dolu hiksyesiyle ekranlara bomba gibi bir giriş yapmıştı.

Uzun süredir farklı projelerde izlediğimiz Çağatay, bu diziyle ayrı bir beğeni toplamış, kendisinin oyunculuk yetenekleri bir kez daha övgü yağmuruna tutulmuştu.

Dizinin başarısı Türkiye sınırlarını çoktan aştı. MIPCOM 2025’te, yani dünya televizyon pazarının kalbi Cannes’da, “Eşref Rüya” rüzgarı esti!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıda resmen seviye atladı!

Ulusoy'un yakışıklılığı ise X kullanıcılarının hayranlıkla dolu yorumlarını beraberinde getirmişti:

Cannes dönüşü muhabirlerin sorularına yanıt veren Çağatay Ulusoy'un cevapları ise ayrı olay oldu.

twitter.com
