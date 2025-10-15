Çağatay Ulusoy'un Cannes Dönüşü Havaalanında Muhabire Verdiği Yanıtlar "Hayattan Bıkmış!" Dedirtti
Cannes’a “Eşref Rüya” projesini tanıtmak üzere yola çıkan Çağatay Ulusoy, havaalanında muhabirlerle karşılaşınca oldukça ilginç sahneler yaşandı. Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın sorularını yanıtlayan Çağatay Ulusoy'un kameralar önünde verdiği yanıtlar X kullanıcılarına goygoy çıkardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D’nin 2025 sezonundaki iddialı yapımı Eşref Rüya, aşk, sırlar ve intikam dolu hiksyesiyle ekranlara bomba gibi bir giriş yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cannes dönüşü muhabirlerin sorularına yanıt veren Çağatay Ulusoy'un cevapları ise ayrı olay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın