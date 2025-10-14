Eşref Rüya'nın Tanıtımı İçin Çağatay Ulusoy'la Cannes'a Giden Demet Özdemir'in Elbisesinin Fiyatı Şoke Etti!
Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Eşref Rüya, Mipcom 2025’te Türkiye’yi temsil etti. Başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıda tüm bakışları üzerlerine çekti. Özellikle Demet Özdemir’in koyu tonlardaki elbisesi, moda dünyasının ve sosyal medyanın gündemine fiyatıyla oturdu!
Mipcom kapsamında başrollerinde rol aldıkları Eşref Rüya’nın tanıtımı için Cannes’a giden Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy kırmızı halıdaki halleriyle gündeme oturdu.
Cannes’da siyah ve bordo tonlarının hakim olduğu şifon elbisesiyle dikkat çeken Özdemir, moda dünyasının da gündemine oturdu.
