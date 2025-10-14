onedio
Eşref Rüya'nın Tanıtımı İçin Çağatay Ulusoy'la Cannes'a Giden Demet Özdemir'in Elbisesinin Fiyatı Şoke Etti!

Eşref Rüya'nın Tanıtımı İçin Çağatay Ulusoy'la Cannes'a Giden Demet Özdemir'in Elbisesinin Fiyatı Şoke Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
14.10.2025 - 15:04

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Eşref Rüya, Mipcom 2025’te Türkiye’yi temsil etti. Başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıda tüm bakışları üzerlerine çekti. Özellikle Demet Özdemir’in koyu tonlardaki elbisesi, moda dünyasının ve sosyal medyanın gündemine fiyatıyla oturdu!

Mipcom kapsamında başrollerinde rol aldıkları Eşref Rüya’nın tanıtımı için Cannes’a giden Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy kırmızı halıdaki halleriyle gündeme oturdu.

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Mipcom 2025 fuarında Türkiye’yi temsil etti. Dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Biz de o anlardan bu içeriğimizde bahsettik:

Cannes’da siyah ve bordo tonlarının hakim olduğu şifon elbisesiyle dikkat çeken Özdemir, moda dünyasının da gündemine oturdu.

Demet Özdemir'in Ralph Lauren imzası taşıyan “Cressida Çiçekli Şifon Abiye Elbise”, 6 bin 600 euro yani 319 bin TL değerinde. 

Elbisenin belini vurgulayan özel deri kemerin ise 38 bin TL olduğu ortaya çıktı.

