Doğum Gününü Kutlamak İçin Dışarı Çıkan Derin Talu'dan Annesi Defne Samyeli'ye Kombin Eleştirisi!
Ekranlardaki kariyeri ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Defne Samyeli, son günlerde özellikle kızları Deren ve Derin Talu ile magazin gündeminden düşmüyor. Medya dünyasında annelerinin izinden yürüyen kızlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başarıyor.
Geçtiğimiz gün ise Derin Talu, annesinin kendi doğum günü kutlamasında giydiği kombine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defne Samyeli, Türk televizyonunun tanınmış simalarından biri olarak, hem ekranlarda hem de özel hayatında dikkatleri üzerine çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın