Doğum Gününü Kutlamak İçin Dışarı Çıkan Derin Talu'dan Annesi Defne Samyeli'ye Kombin Eleştirisi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.10.2025 - 13:07

Ekranlardaki kariyeri ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Defne Samyeli, son günlerde özellikle kızları Deren ve Derin Talu ile magazin gündeminden düşmüyor. Medya dünyasında annelerinin izinden yürüyen kızlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başarıyor. 

Geçtiğimiz gün ise Derin Talu, annesinin kendi doğum günü kutlamasında giydiği kombine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti.

İşte o anlar:

Defne Samyeli, Türk televizyonunun tanınmış simalarından biri olarak, hem ekranlarda hem de özel hayatında dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzelliği ve gençlere taş çıkartan fiziğiyle ilgi çekmeye devam eden Samyeli şimdilerde ise kızları Derin ve Deren'le gündeme geliyor.

Defne Samyeli'nin iki kızı, Deren ve Derin Talu, annelerinin izinden giderek medya dünyasında adlarını duyurmaya başlamış, özellikle Derin'in paylaşımları büyük ilgi görmeye başlamıştı.

Son olarak annesinin kendi doğum gününde giydiği kombini eleştiren Derin Talu kullanıcıların dikkatini çelti.

