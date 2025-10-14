Pişti Oldular: Serenay Sarıkaya'nın Siyah Derin Göğüs Dekolteli Elbisesini Bu Sefer Hazar Ergüçlü Giydi!

Türk televizyon dünyasının iki güçlü ismi, Serenay Sarıkaya ve Hazar Ergüçlü, hem ekranlarda hem de özel hayatlarında dikkat çeken bir dostluğa sahip. Dizideki uyumları ve sahnedeki samimiyetleri, set dışında da gerçek bir dostluğa dönüşen; sosyal medyada ve etkinliklerde sıkça yan yana görünmelerinin yanı sıra oyunculuklarıyla da çok konuşulan ikili son olarak pişti oldu.

Serenay Sarıkaya’nın geçen sene GQ ödül gecesinde giydiği siyah derin dekolteli elbise, bu kez Hazar Ergüçlü’nün üstünde karşımıza çıktı!