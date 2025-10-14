onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pişti Oldular: Serenay Sarıkaya'nın Siyah Derin Göğüs Dekolteli Elbisesini Bu Sefer Hazar Ergüçlü Giydi!

Pişti Oldular: Serenay Sarıkaya'nın Siyah Derin Göğüs Dekolteli Elbisesini Bu Sefer Hazar Ergüçlü Giydi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.10.2025 - 11:20

Türk televizyon dünyasının iki güçlü ismi, Serenay Sarıkaya ve Hazar Ergüçlü, hem ekranlarda hem de özel hayatlarında dikkat çeken bir dostluğa sahip. Dizideki uyumları ve sahnedeki samimiyetleri, set dışında da gerçek bir dostluğa dönüşen; sosyal medyada ve etkinliklerde sıkça yan yana görünmelerinin yanı sıra oyunculuklarıyla da çok konuşulan ikili son olarak pişti oldu.

Serenay Sarıkaya’nın geçen sene GQ ödül gecesinde giydiği siyah derin dekolteli elbise, bu kez Hazar Ergüçlü’nün üstünde karşımıza çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Medcezir, 2013-2015 yılları arasında yayınlanmış Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olmayı başarmış, kadro ve oyuncuların arasındaki ilişki çok sevilmişti.

Medcezir, 2013-2015 yılları arasında yayınlanmış Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olmayı başarmış, kadro ve oyuncuların arasındaki ilişki çok sevilmişti.

Dizide, özellikle Serenay Sarıkaya ve Hazar Ergüçlü’nün performansları oldukça dikkat çekmiş, dostlukları dizi setlerinin dışına da yansımıştı.

Ünlü bir şampuan reklamında birlikte yer alan ve başarılı kariyerlerinin yanı sıra sosyal medyada ve ekranlarda sergiledikleri oyunculuk ve zarafetle de öne çıkan Serenay Sarıkaya ve Hazar Ergüçlü dizi sektörüne adını altın harflerle yazdırmış oyuncularımızdan biri olmuştu.

Serenay Sarıkaya, 2024 yılında New York'ta düzenlenen GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesinde, Türkiye'yi temsil ederek GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü kazanmıştı.

Serenay Sarıkaya, 2024 yılında New York'ta düzenlenen GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesinde, Türkiye'yi temsil ederek GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü kazanmıştı.

Gecede, Sarıkaya'nın giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbise, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Hazar Ergüçlü'nün son paylaştığı karede Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde tercih ettiği elbisenin aynısını giydiği fark edildi.

Serenay Sarıkaya'nın GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri'nde giydiği, benzer şekilde derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken elbisenin Hazar Ergüçlü'deki duruşu da ayrı beğenildi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın