Nilperi Şahinkaya Bir Süre Önce Vefat Eden Annesinin Evini Ziyaret Ederek Duygularını Paylaştı
Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ı kaybettikten yaklaşık bir buçuk ay sonra Ankara’daki evine gitti. Bu ziyaretin kendisi için korkutucu olduğunu söyleyen Şahinkaya yaşadıklarını anlattı!
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süredir tedavi gören annesi Meltem Vural’ı 31 Ağustos 2025’te kanser nedeniyle kaybetmişti.
Annesinin vefatının üzerinden bir buçuk ay geçmesinin ardından, Şahinkaya, Meltem Vural'ın Ankara'daki evine gittiğini sosyal medyada yaptığı paylaşıma duyurdu.
