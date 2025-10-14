onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nilperi Şahinkaya Bir Süre Önce Vefat Eden Annesinin Evini Ziyaret Ederek Duygularını Paylaştı

Nilperi Şahinkaya Bir Süre Önce Vefat Eden Annesinin Evini Ziyaret Ederek Duygularını Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.10.2025 - 09:37

Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ı kaybettikten yaklaşık bir buçuk ay sonra Ankara’daki evine gitti. Bu ziyaretin kendisi için korkutucu olduğunu söyleyen Şahinkaya yaşadıklarını anlattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süredir tedavi gören annesi Meltem Vural’ı 31 Ağustos 2025’te kanser nedeniyle kaybetmişti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süredir tedavi gören annesi Meltem Vural’ı 31 Ağustos 2025’te kanser nedeniyle kaybetmişti.

Annesinin kaybı, Şahinkaya'yı derinden üzmüş, tedavi süreci boyunca annesine gece gündüz bakarak zorlu bir süreçten geçen isim vefatın ardından, sosyal medyada 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bu paylaşımla sevenlerini korkutan Nilperi Şahinkaya ardından yaptığı açıklamalarla iyi olduğunu duyurmuştu.

Annesinin vefatının üzerinden bir buçuk ay geçmesinin ardından, Şahinkaya, Meltem Vural'ın Ankara'daki evine gittiğini sosyal medyada yaptığı paylaşıma duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın