Cannes'da Boy Gösteren Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir'e Mesafeli Tavırları ve Mimikleri X'te Gündem Oldu
Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, sadece uzun metrajlı filmleri değil, televizyon dizilerini de uluslararası arenada tanıtmasıyla öne çıkmaya devam ediyor. Bu yıl Cannes’da düzenlenen MIPCOM etkinliği, Türk dizilerinin global izleyiciye göz kırpması ve yapımcıların yeni anlaşmalar peşine düşmesiyle öne çıktı.
İşte tam da bu atmosferde, ekranların en sevilen yıldızları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, yeni projeleri “Eşref Rüya” ile kırmızı halıda boy gösterdi. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un Cannes’daki halleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İkilinin gergin halleri, X kullanıcılarına goygoy çıkardı.
Türk dizi dünyasının iki parlayan yıldızı Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, yepyeni projeleri “Eşref Rüya” ile sadece Türkiye’yi değil, globali de salladı!
Kombinleriyle ve uyumlarıyla kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken ikilinin tavırları da ayrı olay oldu.
Gelin kullanıcılar ne demiş birlikte bakalım!
