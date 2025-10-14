onedio
Cannes'da Boy Gösteren Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir'e Mesafeli Tavırları ve Mimikleri X'te Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
14.10.2025 - 08:57

Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, sadece uzun metrajlı filmleri değil, televizyon dizilerini de uluslararası arenada tanıtmasıyla öne çıkmaya devam ediyor. Bu yıl Cannes’da düzenlenen MIPCOM etkinliği, Türk dizilerinin global izleyiciye göz kırpması ve yapımcıların yeni anlaşmalar peşine düşmesiyle öne çıktı.

İşte tam da bu atmosferde, ekranların en sevilen yıldızları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, yeni projeleri “Eşref Rüya” ile kırmızı halıda boy gösterdi. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un Cannes’daki halleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İkilinin gergin halleri, X kullanıcılarına goygoy çıkardı.

Türk dizi dünyasının iki parlayan yıldızı Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, yepyeni projeleri “Eşref Rüya” ile sadece Türkiye’yi değil, globali de salladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Eşref Rüya, ilk bölümden itibaren büyük ilgi görürken dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumları da çok beğenildi.

Geçtiğimiz gün, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, Cannes MIPCOM etkinliğinde “Eşref Rüya” tanıtımı için kırmızı halıda boy gösterdi.

İkilinin uyumlarına ise övgü yağmıştı:

Kombinleriyle ve uyumlarıyla kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken ikilinin tavırları da ayrı olay oldu.

Gelin kullanıcılar ne demiş birlikte bakalım!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
