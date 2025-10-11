onedio
90'lardan Beri Çikolata Tüketmediğini İtiraf Eden Victoria Beckham X Kullanıcılarına Goygoy Malzemesi Verdi!

90'lardan Beri Çikolata Tüketmediğini İtiraf Eden Victoria Beckham X Kullanıcılarına Goygoy Malzemesi Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.10.2025 - 12:47

Victoria Beckham, yalnızca moda dünyasının ikonik isimlerinden biri değil, aynı zamanda 1990’ların ünlü pop grubu Spice Girls’un “Posh Spice” üyesi olarak da hafızalara kazınmış bir isim. Ancak onun hayatı sadece sahne ışıkları ve podyumlarla sınırlı değil. Eşi David Beckham ile olan ilişkisiyle de gündeme gelen Victoria Beckham'ın itirafı X kullanıcılarına goygoyculuk çıkardı.

Victoria Beckham, yeni Netflix belgesel dizisi Victoria Beckham'da, 1990'lı yıllardan bu yana çikolatadan uzak durduğunu ve o dönemdeki yeme alışkanlıklarının sağlıksız olduğunu açıkladı.

Victoria Beckham, yeni Netflix belgesel dizisi Victoria Beckham'da, 1990'lı yıllardan bu yana çikolatadan uzak durduğunu ve o dönemdeki yeme alışkanlıklarının sağlıksız olduğunu açıkladı.

Belgeselde, eşi David Beckham'ın çikolata teklifine, 'Çikolatayı 90'lardan beri yemiyorum, şimdi başlamayacağım!' şeklinde cevap veren ismin o açıklaması gündeme oturdu.

Bu açıklama, Victoria Beckham'ın geçmişteki yeme bozukluğu ve medya baskısı nedeniyle geliştirdiği aşırı kontrollü beslenme alışkanlıklarını tekrar gündeme taşıdı. Victoria, belgeselde, yeme bozukluğuyla ilgili olarak, 'Çok iyi yalan söylemeyi öğrendim' ifadeleriyle, ailesine bile dürüst olamadığını ve bu dönemde kendisini değersiz hissettiğini belirtti. Ayrıca, Spice Girls dönemindeki etiketlerin kendisini olumsuz etkilediğini itiraf etti!

Gelin X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!

Gelin X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Yorum Yazın