90'lardan Beri Çikolata Tüketmediğini İtiraf Eden Victoria Beckham X Kullanıcılarına Goygoy Malzemesi Verdi!
Victoria Beckham, yalnızca moda dünyasının ikonik isimlerinden biri değil, aynı zamanda 1990’ların ünlü pop grubu Spice Girls’un “Posh Spice” üyesi olarak da hafızalara kazınmış bir isim. Ancak onun hayatı sadece sahne ışıkları ve podyumlarla sınırlı değil. Eşi David Beckham ile olan ilişkisiyle de gündeme gelen Victoria Beckham'ın itirafı X kullanıcılarına goygoyculuk çıkardı.
Victoria Beckham, yeni Netflix belgesel dizisi Victoria Beckham'da, 1990'lı yıllardan bu yana çikolatadan uzak durduğunu ve o dönemdeki yeme alışkanlıklarının sağlıksız olduğunu açıkladı.
Gelin X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!
