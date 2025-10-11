Tuba Büyüküstün'ün Fotoğrafına Bıraktığı Beğeniyle Çok Konuşulan Hakan Sabancı'ya O Hamle Soruldu!

Paris Moda Haftası’nda yer alan Tuba Büyüküstün, sade ama bir o kadar da dikkat çekici tarzıyla Instagram’da paylaştığı karelerle gündeme oturdu. Binlerce beğeni arasında dikkatli gözler bir detayı fark etti: Beğenenler arasında Hakan Sabancı da vardı!

Tabii ki bu durum uzun sürmedi… Magazin hesapları ekran görüntülerini paylaşmaya başlayınca, Sabancı beğenisini sessizce geri çekti. Ama olan olmuş, sosyal medya çoktan yangın yerine dönmüştü.