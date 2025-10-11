onedio
Tuba Büyüküstün'ün Fotoğrafına Bıraktığı Beğeniyle Çok Konuşulan Hakan Sabancı'ya O Hamle Soruldu!

Ecem Dalgıçoğlu
11.10.2025 - 09:03

Magazin dünyası, Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesiyle çalkalanmaya devam ediyor. Üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz ay sonlandıran Sabancı, Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Büyüküstün'ün paylaşımını beğenmişti. Ancak, beğenisi fark edilince hızlıca geri çekmişti. Bu hamle, sosyal medyada geniş yankı bulurken gecelerde görüntülenen Sabancı'ya o soru soruldu!

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ o anları kaydetti! Onedio magazin ekibi olarak sizin için detayları ele aldık! Gelin birlikte bakalım...

Magazin dünyasını uzun süredir meşgul eden aşk, sonunda beklenen sarsıntıyı yaşamış, Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın birlikteliği ani bir şekilde sona ermişti.

İlişkinin bitişi kadar, “Neden?” sorusunun etrafında dönen dedikodular ve çarpıcı detaylar da gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada paylaşımlarını silmeleriyle başlayan sessizlik, çiftin yollarını ayırdığı yönündeki söylentileri doğruladı. Üç yıla yakın bir süredir birlikte olan ikili, romantik tatillerden davet pozlarına kadar her adımıyla magazinin merkezindeydi. Fotoğrafların silinmesiyle başlayan ayrılık iddiaları Sabancı'nın açıklamasıyla doğrulanmıştı.

“Aldatma asla söz konusu değildir” diyerek ihanet söylentilerine net bir yanıt veren Hakan Sabancı'nın aksine Hande Erçel ise muhabirlere yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtmişti.

Kulislerde dolaşan bir diğer söylentiye göre, ayrılığın temelinde evlilik konusu yatıyor. İddialara göre Hande Erçel artık ilişkisini bir sonraki aşamaya taşımak isterken, Sabancı cephesi bu konuda temkinli davrandı. Bazı kaynaklar ise çift arasında fikir ayrılıklarının uzun süredir devam ettiğini öne sürmüştü.

Ayrılık sonrası görüntülenen Hande Erçel’in sosyal medyadaki paylaşımlarında “yeni bir sayfa açtığı” konuşulurken Sabancı da gecelerde görüntülendi.

Hande Erçel hem ekranlarda hem de birbirinden şık halleriyle ekranlarda boy göstermeye devam ederken Hakan Sabancı'dan gelen beğeni hamlesi çok konuşulmuştu!

Paris Moda Haftası’nda yer alan Tuba Büyüküstün, sade ama bir o kadar da dikkat çekici tarzıyla Instagram’da paylaştığı karelerle gündeme oturdu. Binlerce beğeni arasında dikkatli gözler bir detayı fark etti: Beğenenler arasında Hakan Sabancı da vardı!

Tabii ki bu durum uzun sürmedi… Magazin hesapları ekran görüntülerini paylaşmaya başlayınca, Sabancı beğenisini sessizce geri çekti. Ama olan olmuş, sosyal medya çoktan yangın yerine dönmüştü.

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kamerasına yakalanan Hakan Sabancı'ya Tuba Büyüküstün soruldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
d cord

konuşulmak için yapmıştır, keşke iş konusundaki bir başarısıyla konuşulmak istese

Pembelim

Bu kızdan sonra havası gitti ya