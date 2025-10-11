Tuba Büyüküstün'ün Fotoğrafına Bıraktığı Beğeniyle Çok Konuşulan Hakan Sabancı'ya O Hamle Soruldu!
Magazin dünyası, Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesiyle çalkalanmaya devam ediyor. Üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz ay sonlandıran Sabancı, Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Büyüküstün'ün paylaşımını beğenmişti. Ancak, beğenisi fark edilince hızlıca geri çekmişti. Bu hamle, sosyal medyada geniş yankı bulurken gecelerde görüntülenen Sabancı'ya o soru soruldu!
Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ o anları kaydetti! Onedio magazin ekibi olarak sizin için detayları ele aldık! Gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasını uzun süredir meşgul eden aşk, sonunda beklenen sarsıntıyı yaşamış, Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın birlikteliği ani bir şekilde sona ermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Aldatma asla söz konusu değildir” diyerek ihanet söylentilerine net bir yanıt veren Hakan Sabancı'nın aksine Hande Erçel ise muhabirlere yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtmişti.
Hande Erçel hem ekranlarda hem de birbirinden şık halleriyle ekranlarda boy göstermeye devam ederken Hakan Sabancı'dan gelen beğeni hamlesi çok konuşulmuştu!
Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kamerasına yakalanan Hakan Sabancı'ya Tuba Büyüküstün soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
konuşulmak için yapmıştır, keşke iş konusundaki bir başarısıyla konuşulmak istese
Bu kızdan sonra havası gitti ya