Yasemin Ergene'nin Aşk Yaşadığı İddia Edilen Doktor Hakkında Bir Kullanıcıdan Olay Eski Sevgili Yorumu Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.10.2025 - 21:59

Magazin gündemi yine hareketli! Yasemin Ergene ile yaşadığı aşk iddialarıyla gündeme gelen doktorun, geçmişte Mine Tugay ile de yakın ilişkisi olduğu öne sürüldü. Magazin dünyasında sıkça konuşulan bu isimlerin aşk hayatına dair detaylar merak konusu olurken, sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı yorum kafaları karıştırdı!

Yasemin Ergene ve İzzet Ergene, uzun yıllardır evlilikleriyle magazin gündeminde sıkça adlarından söz ettiriyordu.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025 tarihinde tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırdı. Boşanma süreci hakkında Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı aldık. Bu süreç medeni bir zeminde gerçekleşti. Son günlerde çıkan ihanet haberleri gerçeği yansıtmıyor' ifadelerini kullandı.

Son olarak eski kaynanasını sosyal medya hesabından takipten çıkan Ergene yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Yasemin Ergene ve Prof. Dr. Karaca Başaran'a arasındaki aşk iddiaları, magazin gündeminde geniş yer buldu.

Yasemin Ergene'nin gönlünü ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı iddiaları karşısında goygoycular da boş durmamıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gazete Magazin'in özel haberine göre, Yasemin Ergene'nin ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları yalanlandı.

Ergene'nin yakın çevresinden alınan bilgilere dayanarak, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, ayrıca, Ergene'nin sosyal medya paylaşımlarının da yanlış yorumlandığı ifade edildi.

@i.likechaos isimli hesaba gelen bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Yasemin Ergene ile aşk iddiası yalanlanan Karaca Başaran'ın eski ilişkisi şaşırttı.

Bir kullanıcının iddiasına göre, Yasemin Ergene ile aşk iddialarına karışan doktorun daha önce Mine Tugay'la aşk yaşadığı söylendi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
