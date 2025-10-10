Yasemin Ergene'nin Aşk Yaşadığı İddia Edilen Doktor Hakkında Bir Kullanıcıdan Olay Eski Sevgili Yorumu Geldi!
Magazin gündemi yine hareketli! Yasemin Ergene ile yaşadığı aşk iddialarıyla gündeme gelen doktorun, geçmişte Mine Tugay ile de yakın ilişkisi olduğu öne sürüldü. Magazin dünyasında sıkça konuşulan bu isimlerin aşk hayatına dair detaylar merak konusu olurken, sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı yorum kafaları karıştırdı!
Yasemin Ergene ve İzzet Ergene, uzun yıllardır evlilikleriyle magazin gündeminde sıkça adlarından söz ettiriyordu.
Yasemin Ergene ve Prof. Dr. Karaca Başaran'a arasındaki aşk iddiaları, magazin gündeminde geniş yer buldu.
Gazete Magazin'in özel haberine göre, Yasemin Ergene'nin ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları yalanlandı.
@i.likechaos isimli hesaba gelen bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Yasemin Ergene ile aşk iddiası yalanlanan Karaca Başaran'ın eski ilişkisi şaşırttı.
