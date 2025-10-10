onedio
2 Ay Önce Eşini Aldattığı Kadını Hamile Bıraktığı Söylenen Sabri Sarıoğlu'ndan Yağmur Sarıoğlu'yla Aşk Pozu!

Ecem Dalgıçoğlu
10.10.2025 - 20:24

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çifti, son dönemde magazin dünyasında geniş yankı uyandıran boşanma iddialarına son noktayı koydu. Geçtiğimiz Temmuz ayında, eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun genç bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu durumun aile içinde kriz yarattığı öne sürülmüştü. Bu iddialar, çiftin 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı iddialarını gündeme yerleştirirken ikiliden aşk pozu geldi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Sabri Sarıoğlu'nun genç bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu kadının hamile kaldığı iddiaları öne sürülmüştü.

Yasak aşk iddialarının bir otel çalışanının Yağmur Sarıoğlu'na bilgi vermesiyle ortaya çıktığı iddia edilirken kadının, ünlü futbolcunun baskısıyla kürtaj yaptırdığı dedikoduları gündeme yerleşmişti. Sabri Sarıoğlu, bu iddiaları reddederek, 'Karşılıklı gönül ilişkisi yaşadık' ve 'Hamileliği sonlandırma kararı tamamen kendisine aitti, ben saygı duydum' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Ancak Yağmur Sarıoğlu, yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetmiş, kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, "Boşanma kararı kesinlikle yok." demişti.

'Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor' diyerek, iddiaları yalanlamıştı.

Çift, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da ayrılık iddialarına son noktayı koymuş oldu.

Yağmur Sarıoğlu'nun açıklamaları ve çiftin sosyal medya paylaşımları, boşanma iddialarının gerçeği yansıtmadığını gösterirken bu kareler kısa sürede gündeme yerleşti.

