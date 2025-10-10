2 Ay Önce Eşini Aldattığı Kadını Hamile Bıraktığı Söylenen Sabri Sarıoğlu'ndan Yağmur Sarıoğlu'yla Aşk Pozu!
Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çifti, son dönemde magazin dünyasında geniş yankı uyandıran boşanma iddialarına son noktayı koydu. Geçtiğimiz Temmuz ayında, eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun genç bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu durumun aile içinde kriz yarattığı öne sürülmüştü. Bu iddialar, çiftin 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı iddialarını gündeme yerleştirirken ikiliden aşk pozu geldi.
Geçtiğimiz Temmuz ayında, Sabri Sarıoğlu'nun genç bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu kadının hamile kaldığı iddiaları öne sürülmüştü.
Ancak Yağmur Sarıoğlu, yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetmiş, kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, "Boşanma kararı kesinlikle yok." demişti.
Çift, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da ayrılık iddialarına son noktayı koymuş oldu.
