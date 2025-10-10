Ahmet Hakan'ın Ünlülerin Uyuşturucu Operasyonu Hakkındaki Yorumuna Öfkelenen Işın Karaca Kontrolden Çıktı!
Sosyal medyada tartışma alevlendi! İrem Derici’nin adı geçtiği uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, şarkıcı Işın Karaca’nın Ahmet Hakan’ın köşe yazısı altındaki yorumları öne çıktı.
Işın Karaca, kullanıcılara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
İrem Derici, 8 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesine başvurulmak üzere evinden alınmış ve Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
Ahmet Hakan ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamda “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” ifadelerini kullanmıştı.
Işın Karaca Ahmet Hakan'ın paylaşılan yazısının altına "Ne münasebet!" yorumunda bulununca kullanıcıların yanıtlarına da sessiz kalamadı!
