Ahmet Hakan'ın Ünlülerin Uyuşturucu Operasyonu Hakkındaki Yorumuna Öfkelenen Işın Karaca Kontrolden Çıktı!

'Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkansızdı.' şeklindeki yazısıyla dikkat çeken Ahmet Hakan'a uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimlerden İrem Derici cevap vermişti.

“Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya.” şeklinde tepki gösteren İrem Derici'nin ardından bir tepki de Işın Karaca'dan geldi.