Ahmet Hakan'ın Ünlülerin Uyuşturucu Operasyonu Hakkındaki Yorumuna Öfkelenen Işın Karaca Kontrolden Çıktı!

Ahmet Hakan'ın Ünlülerin Uyuşturucu Operasyonu Hakkındaki Yorumuna Öfkelenen Işın Karaca Kontrolden Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.10.2025 - 19:31

Sosyal medyada tartışma alevlendi! İrem Derici’nin adı geçtiği uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, şarkıcı Işın Karaca’nın Ahmet Hakan’ın köşe yazısı altındaki yorumları öne çıktı. 

Işın Karaca, kullanıcılara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

İrem Derici, 8 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesine başvurulmak üzere evinden alınmış ve Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

İrem Derici, 8 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesine başvurulmak üzere evinden alınmış ve Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Derici, gelişmeler sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Alnım ana sütüm kadar ak' diyerek suçlamaları reddetmiş ve 'Uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Ahmet Hakan ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamda “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamda "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" ifadelerini kullanmıştı.

'Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkansızdı.' şeklindeki yazısıyla dikkat çeken Ahmet Hakan'a uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimlerden İrem Derici cevap vermişti.

“Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya.” şeklinde tepki gösteren İrem Derici'nin ardından bir tepki de Işın Karaca'dan geldi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Işın Karaca Ahmet Hakan'ın paylaşılan yazısının altına "Ne münasebet!" yorumunda bulununca kullanıcıların yanıtlarına da sessiz kalamadı!

Işın Karaca Ahmet Hakan'ın paylaşılan yazısının altına "Ne münasebet!" yorumunda bulununca kullanıcıların yanıtlarına da sessiz kalamadı!

'Sen niye üstüne alındın ki teyze yoksa sende de mi sıkıntılar var?' şeklinde bir yorumda bulunan kullanıcıya Işın Karaca, 'Teyze derken! Haddinizi aşmayın!' tepkisiyle adından bahsettirdi.

Başka bir kullancının 'Olay zaten yargıda ama sen de haklısın, yargının bile tartışmalı olduğu bir ortamda sen bile yorum yapabiliyorsun!' yorumunu da cevapsız bırakmayan Işın Karaca 'Adama sormazlar mı şahit misiniz diye? İftira gibi ama değil! Gazetecilik sıfatı altında ama!! Ortalık bulansın! Pislik yapışsın! Yapan varsa sonuna kadar cezalansın! Ama koca bir sektörü una bulamak kimsenin haddi değil!' ifadeleriyle isyan etti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
