Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İfadeye Çağırılan Özge Özpirinçci'den İlk Paylaşım Geldi
8 Ekim sabahı, Türkiye magazin gündemi ani bir operasyon haberiyle çalkalandı. Ünlü isimlerin evlerine yapılan baskınlar ve ardından Jandarma İl Komutanlığı’na götürülmeleri, özellikle yeni anne ve çocuk sahibi isimler üzerinden büyük tartışmalara yol açtı. Bu gelişmeler, hem sosyal medyada hem de magazin basınında geniş yankı bulurken, Özge Özpirinçci olay sonrası ilk kez paylaşım yaptı!
8 Ekim 2025 sabahı İstanbul’da gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu, sosyal medyada ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı.
Operasyonun ardından Özge Özpirinçci işine geri döndü ve dizisinin setinden yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
