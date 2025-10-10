Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İfadeye Çağırılan Özge Özpirinçci'den İlk Paylaşım Geldi

Operasyon kapsamında aralarında Özge Özpirinçci ve Meriç Aral’ın da bulunduğu 19 ünlü isim, evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Özellikle yeni anne olan Meriç Aral ve küçük bir çocuğu olan Özpirinçci’nin erken saatlerde evlerinden alınması, tartışma konusu oldu.

Serkan Keskin ve Burak Yamantürk, eşlerini yalnız bırakmamak için Jandarma İl Komutanlığı’na giderek yanlarında olmuş, Meriç Aral, işlemler sırasında bebeğini emzirebilmek için süt pompası talep etmiş, bu detay dikkat çekmişti. Operasyon sonrası ifadeleri alınan isimler, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.