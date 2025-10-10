onedio
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İfadeye Çağırılan Özge Özpirinçci'den İlk Paylaşım Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.10.2025 - 17:20

8 Ekim sabahı, Türkiye magazin gündemi ani bir operasyon haberiyle çalkalandı. Ünlü isimlerin evlerine yapılan baskınlar ve ardından Jandarma İl Komutanlığı’na götürülmeleri, özellikle yeni anne ve çocuk sahibi isimler üzerinden büyük tartışmalara yol açtı. Bu gelişmeler, hem sosyal medyada hem de magazin basınında geniş yankı bulurken, Özge Özpirinçci olay sonrası ilk kez paylaşım yaptı!

8 Ekim 2025 sabahı İstanbul’da gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu, sosyal medyada ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı.

Operasyon kapsamında aralarında Özge Özpirinçci ve Meriç Aral’ın da bulunduğu 19 ünlü isim, evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Özellikle yeni anne olan Meriç Aral ve küçük bir çocuğu olan Özpirinçci’nin erken saatlerde evlerinden alınması, tartışma konusu oldu.

Serkan Keskin ve Burak Yamantürk, eşlerini yalnız bırakmamak için Jandarma İl Komutanlığı’na giderek yanlarında olmuş, Meriç Aral, işlemler sırasında bebeğini emzirebilmek için süt pompası talep etmiş, bu detay dikkat çekmişti. Operasyon sonrası ifadeleri alınan isimler, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun ardından Özge Özpirinçci işine geri döndü ve dizisinin setinden yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti.

Üzerine 'İşimizde gücümüzdeyiz!” notunu düşerek gündemden etkilenmediğini ve işine devam ettiğini gösteren Özge Özpirinçci paylaşımıyla dikkat çekti.

