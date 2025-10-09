onedio
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda İfade Veren Dilan ve Engin Polat Çiftinin Paylaşımı Kafa Karıştırdı

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda İfade Veren Dilan ve Engin Polat Çiftinin Paylaşımı Kafa Karıştırdı

09.10.2025 - 21:08

Dilan ve Engin Polat, son dönemde adları uyuşturucu operasyonlarıyla anılan isimler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında ifadeye çağrılan Engin ve Dilan Polat, uyuşturucu operasyonu sırasında bazı ünlülerin kendileriyle aynı odada kalmak istememesine dair iddialara karışmıştı. Polat, kendisi ve eşi Dilan Polat’ın tamamen temiz olduklarını ve düzenli testlerden geçmeye hazır olduklarını belirttirken ünlü isimler hakkında şaşırtıcı bir ifade kullandı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldılar.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar gibi ünlülerin de bulunduğu 19 kişi için düzenlendi. Söz konusu isimlerin ifadeleri alındı ve kan, idrar ile saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerinin ardından gündeme oturan isimler serbest bırakıldı.

Adı geçen ünlü isimlerin Dilan ve Engin Polat'la ayını odada bulunmak istemediklerine dair iddialar ise gündeme yerleşmişti.

Ünlü isimlerin Jandarma Genel Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat  ikilisiyle aynı ortamda bulunmak istemediği iddia edilirken Dilan ve Engin Polat sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından ünlü isimlerin kendileriyle aynı odada kalmak istemedikleri haberini paylaşan Engin Polat üzerine düştüğü notla dikkat çekti.

'Polatlar yaz, haber yap, ismini duyur. Delinin biri bir taş atıyor, adını duyurmak için herkes peşinden gidiyor.

Biz böyle bir şey görmedik, hissetmedik. Tabii ki aralarından bizi sevmeyen olabilir.

Ben nötrüm çünkü birçoğunu yolda görsem tanımam bile.

Hee diyelim ki böyle bir şey, biz anlamadan oldu. Bakış açım benim net çokta Fifi 😂

Beni görme şerefine nail olmuşlar, Allah’tan başka ne istesinler. 😂😂😂

He, kişisel görüşüm de şu: Bu testlerde bazıları ciddi şekilde patlayabilir 😂

Ben ve eşim tertemiziz, zaten başvuru yapacağım 3 ayda bir tekrarlansın diye. 😂😂' ifadelerinde bulunan Polat'ın açıklamasının son kısmı kafa karıştırdı.

