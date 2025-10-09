Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda İfade Veren Dilan ve Engin Polat Çiftinin Paylaşımı Kafa Karıştırdı
Dilan ve Engin Polat, son dönemde adları uyuşturucu operasyonlarıyla anılan isimler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında ifadeye çağrılan Engin ve Dilan Polat, uyuşturucu operasyonu sırasında bazı ünlülerin kendileriyle aynı odada kalmak istememesine dair iddialara karışmıştı. Polat, kendisi ve eşi Dilan Polat’ın tamamen temiz olduklarını ve düzenli testlerden geçmeye hazır olduklarını belirttirken ünlü isimler hakkında şaşırtıcı bir ifade kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adı geçen ünlü isimlerin Dilan ve Engin Polat'la ayını odada bulunmak istemediklerine dair iddialar ise gündeme yerleşmişti.
Sosyal medya hesabından ünlü isimlerin kendileriyle aynı odada kalmak istemedikleri haberini paylaşan Engin Polat üzerine düştüğü notla dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın