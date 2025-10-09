Ünlü Bir Dergi İçin Röportaj Veren Serenay Sarıkaya İngilizcesiyle X'te Tartışma Yarattı!
Serenay Sarıkaya, son olarak Aile dizisindeki performansıyla dikkat çekmiş, ardından Kimler Geldi Kimler Geçti projesiyle dijital platformlarda yeniden gündeme gelmişti.
Uluslararası alanda da adını duyuran Serenay Sarıkaya, bu kez moda dünyasının prestijli isimlerinden Marie Claire Arabia dergisine verdiği İngilizce röportajla gündeme geldi. Derginin yeni sayısında yer alan röportajda Sarıkaya, kariyerinden ilham kaynaklarına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncunun İngilizcesine ise X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
Ancak röportajın kısa bir kısmının sosyal medyaya düşmesi, özellikle de Sarıkaya’nın favori şarkısı olarak yaza damgasını vuran "Ahlelera Ahleras"ı seçmesi kısa sürede X kullanıcılarının dikkatini çekti.
Gelin önce o anlara birlikte bakalım:
Kullanıcıların tepkilerini de şöyle bırakalım:
