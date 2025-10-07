Semicenk Hakkındaki "Pantolonuna Sığmıyor" Yorumunu Öne Çıkaran Berfu Yenenler'e X Kullanıcılarından Tepki!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=LbMIK...
Geçtiğimiz programda eşi Eser Yenenler için kullandığı 'Ben senin köpeğin gibiyim... Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim!' ifadelerle olay olan Berfu Yenenler yine gündeme yerleşti.
Son olarak, Berfu Yenenler'in YouTube'daki popüler talk show programı Talk Show Perileri'nin yeni bölümüne ünlü şarkıcı Semicenk konuk oldu. İkilinin programdaki diyaloğu yine Yenenler'i sosyal medyanın gündemine oturttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler'in YouTube'daki popüler talk show programı Talk Show Perileri'nin 3. sezonu başladı. Sezonun yeni bölümüne konuk olan isim ise Semicenk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce de "iç çamaşırı giymiyor" iddiaları hakkında konuşan isim "fermuar kısmı" açıklamasında bulundu.
X kullanıcıları ise bu konuyu programda açan Berfu Yenenler'e tepki gösterdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın