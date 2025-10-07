Semicenk Hakkındaki "Pantolonuna Sığmıyor" Yorumunu Öne Çıkaran Berfu Yenenler'e X Kullanıcılarından Tepki!

Geçtiğimiz programda eşi Eser Yenenler için kullandığı 'Ben senin köpeğin gibiyim... Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim!' ifadelerle olay olan Berfu Yenenler yine gündeme yerleşti.

Son olarak, Berfu Yenenler'in YouTube'daki popüler talk show programı Talk Show Perileri'nin yeni bölümüne ünlü şarkıcı Semicenk konuk oldu. İkilinin programdaki diyaloğu yine Yenenler'i sosyal medyanın gündemine oturttu.

Kaynak