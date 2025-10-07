onedio
Semicenk Hakkındaki "Pantolonuna Sığmıyor" Yorumunu Öne Çıkaran Berfu Yenenler'e X Kullanıcılarından Tepki!

Semicenk Hakkındaki "Pantolonuna Sığmıyor" Yorumunu Öne Çıkaran Berfu Yenenler'e X Kullanıcılarından Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.10.2025 - 09:48

Geçtiğimiz programda eşi Eser Yenenler için kullandığı 'Ben senin köpeğin gibiyim... Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim!' ifadelerle olay olan Berfu Yenenler yine gündeme yerleşti.

Son olarak, Berfu Yenenler'in YouTube'daki popüler talk show programı Talk Show Perileri'nin yeni bölümüne ünlü şarkıcı Semicenk konuk oldu. İkilinin programdaki diyaloğu yine Yenenler'i sosyal medyanın gündemine oturttu.

Berfu Yenenler'in YouTube'daki popüler talk show programı Talk Show Perileri'nin 3. sezonu başladı. Sezonun yeni bölümüne konuk olan isim ise Semicenk oldu.

Berfu Yenenler'in YouTube'daki popüler talk show programı Talk Show Perileri'nin 3. sezonu başladı. Sezonun yeni bölümüne konuk olan isim ise Semicenk oldu.

Program sırasında, Semicenk'in bir konserinde giydiği pantolon nedeniyle sosyal medyada gündem olan görüntüsünü gündeme taşıyan Berfu Yenenler ve şarkıcının arasındaki diyalog olay oldu!

Berfu Yenenler, bu görüntüyü programda göstererek, 'Pantolona sığamayan' yorumunu öne çıkarınca, Semicenk de durumu açıklamaya çalıştı.

Semicenk daha önce de konuya dair açıklamada bulunmuştu:

Daha önce de "iç çamaşırı giymiyor" iddiaları hakkında konuşan isim "fermuar kısmı" açıklamasında bulundu.

X kullanıcıları ise bu konuyu programda açan Berfu Yenenler'e tepki gösterdi:

X kullanıcıları ise bu konuyu programda açan Berfu Yenenler'e tepki gösterdi:
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
