Paris Moda Haftası'na Dünyaca Ünlü Bir Markanın Davetiyle Katılan Afra Saraçoğlu Güzelliğiyle Hayran Bıraktı!
Türk televizyonunun sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu, kısa bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü yıldız, ATV’de yayınlanacak olan “A.B.İ' dizisinde başrolü üstleniyor.
Türk oyuncular arasında hem yeteneği hem de tarzıyla öne çıkan Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası’nda adeta göz kamaştırdı. Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak kırmızı halıda boy gösteren Saraçoğlu, önceki stilinden tamamen farklı, bembeyaz bir elbiseyle tercih etmesiyle beğeni topladı!
Türk televizyonunun en çok konuşulan yıldızlarından Afra Saraçoğlu, bu yıl Paris Moda Haftası’ndaki görünümleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak defileye katılan Afra Saraçoğlu, kırmızı halıda bu kez bembeyaz bir elbiseyle boy gösterdi.
Fakat bu sefer bir önceki tarzından eser yoktu. Daha koyu tonlarda ve keskin hatlara sahip görünümüyle hafızalarda kalan Saraçoğlu, bu kez tarzıyla övgü topladı!
