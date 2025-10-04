onedio
Paris Moda Haftası'na Dünyaca Ünlü Bir Markanın Davetiyle Katılan Afra Saraçoğlu Güzelliğiyle Hayran Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 22:00

Türk televizyonunun sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu, kısa bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü yıldız, ATV’de yayınlanacak olan “A.B.İ' dizisinde başrolü üstleniyor.

Türk oyuncular arasında hem yeteneği hem de tarzıyla öne çıkan Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası’nda adeta göz kamaştırdı. Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak kırmızı halıda boy gösteren Saraçoğlu, önceki stilinden tamamen farklı, bembeyaz bir elbiseyle tercih etmesiyle beğeni topladı!

Türk televizyonunun en çok konuşulan yıldızlarından Afra Saraçoğlu, bu yıl Paris Moda Haftası’ndaki görünümleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü modacıların ve yıldızların buluşma noktası olan moda haftasında, genç oyuncu hem tarzı hem de makyajıyla öne çıkmıştı.

Saraçoğlu’nun kırmızı halıdaki şıklığı, sosyal medyada da gündem olmuştu. Ünlü isim; sade ama iddialı bir kombinle ve kameralara verdiği pozlarla uzun süre manşetlerden düşmemişti.

Defileleri izlerken ön sıralarda yer alan oyuncu, dünyaca ünlü modellerle ve moda ikonlarıyla aynı karelerde yer almıştı. Katıldığı etkinlik sonrası paylaştığı fotoğraflar dakikalar içinde yorum yağmuruna tutulmuştu.

Dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak defileye katılan Afra Saraçoğlu, kırmızı halıda bu kez bembeyaz bir elbiseyle boy gösterdi.

Oyuncunun daha önceki siyah, iddialı ve sert çizgilerden oluşan tarzının aksine, beyaz elbisesi resmen göz kamaştırdı!

Fakat bu sefer bir önceki tarzından eser yoktu. Daha koyu tonlarda ve keskin hatlara sahip görünümüyle hafızalarda kalan Saraçoğlu, bu kez tarzıyla övgü topladı!

Elbisesi, makyajı ve saçıyla zarifi bir görünüm sergileyen Saraçoğlu'nun güzelliğine beğeni yağdı!

