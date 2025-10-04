Yeraltı Dizisinde Partner Olan Devrim Özkan'la Deniz Can Aktaş'ın Yaşları Tartışmaları Alevlendirdi!

Medyapım’ın yeni dizisi Yeraltı, sadece mafya ve dram temasıyla değil, başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan arasındaki yaş farkıyla da gündeme geldi. 32 yaşındaki Deniz Can Aktaş ile 27 yaşındaki Devrim Özkan’ın partnerliği, izleyiciler tarafından alışılmışın dışında bir manzara olarak yorumlandı.

Yeraltı dizisinde partnerler arasındaki yaş farkının daha az olması kullanıcıları şaşırtırken Devrim Özkan'ın yaşından büyük gösterdiğine inanalar yine ikiliyi uyumlu bulamadı!

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın ekrandaki uyumu ise merakla bekleniyor. Dizinin önümüzdeki bölümleri, bu partnerliğin izleyici tarafından nasıl karşılanacağını gösterecek.