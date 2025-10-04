onedio
Yeraltı Dizisinde Partner Olan Devrim Özkan'la Deniz Can Aktaş'ın Yaşları Tartışmaları Alevlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 19:10

Medyapım’ın yeni dizisi Yeraltı, İstanbul’un karanlık yeraltı dünyasında geçen mafya ve dram temasıyla dikkat çekmeye başladı. Başrollerinde 32 yaşındaki Deniz Can Aktaş ve 27 yaşındaki Devrim Özkan’ın yer alması, sosyal medyada yaş farkı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle bu yıl, erkek ve kadın oyuncular arasındaki yaş farkı sosyal medyada sıkça tartışma konusu olmuş, kadın oyuncuların erkek oyunculardan oldukça küçük olması eleştirilerin odağı olmuştu.

Medyapım imzasıyla hazırlanan NOW platformunda yayınlanacak Yeraltı dizisi kadrosuyla merak uyandırmaya başladı.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın Medyapım'ın NOW için hazırladığı yeni dizi "Yeraltı"nda başrolu birlikte paylaşacağı ortaya çıktı.

Medyapım’ın yeni dizisi Yeraltı, sadece mafya ve dram temasıyla değil, başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan arasındaki yaş farkıyla da gündeme geldi. 32 yaşındaki Deniz Can Aktaş ile 27 yaşındaki Devrim Özkan’ın partnerliği, izleyiciler tarafından alışılmışın dışında bir manzara olarak yorumlandı.

Yeraltı dizisinde partnerler arasındaki yaş farkının daha az olması kullanıcıları şaşırtırken Devrim Özkan'ın yaşından büyük gösterdiğine inanalar yine ikiliyi uyumlu bulamadı! 

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın ekrandaki uyumu ise merakla bekleniyor. Dizinin önümüzdeki bölümleri, bu partnerliğin izleyici tarafından nasıl karşılanacağını gösterecek.

Gelin önce kullanıcıların yorumlarına bakalım!

