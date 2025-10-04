Yeraltı Dizisinde Partner Olan Devrim Özkan'la Deniz Can Aktaş'ın Yaşları Tartışmaları Alevlendirdi!
Özellikle bu yıl, erkek ve kadın oyuncular arasındaki yaş farkı sosyal medyada sıkça tartışma konusu olmuş, kadın oyuncuların erkek oyunculardan oldukça küçük olması eleştirilerin odağı olmuştu.
Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın Medyapım'ın NOW için hazırladığı yeni dizi "Yeraltı"nda başrolu birlikte paylaşacağı ortaya çıktı.
Gelin önce kullanıcıların yorumlarına bakalım!
