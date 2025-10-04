onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hazal Kaya'nın İç Karartan Siyahlar İçindeki Mutfağını İnceleyen Bir İç Mimarın Tespitleri X'te Gündem Oldu!

Hazal Kaya'nın İç Karartan Siyahlar İçindeki Mutfağını İnceleyen Bir İç Mimarın Tespitleri X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 16:49

Ev turuna çıkmaya hazır mısınız? Ama bu kez pastel tonlar, ferah renkler, beyaz dolaplar yok… Oyuncu Hazal Kaya’nın mutfağı bildiğiniz gibi değil! Siyah ve gri tonların hakim olduğu, adeta iç karartan bu mutfak, @2brokeicmimars’ın radarına takıldı. İç mimarların gözüyle yapılan tespitler bir yana, X kullanıcılarının yorumları sosyal medyada fırtına estirdi!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin @2brokeicmimars isimli sosyal medya hesabının Hazal Kaya'nın mutfağıyla ilgili yerinde tespitlerine birlikte bakalım:

Oyuncu Hayal Kaya’nın siyah ve gri tonlarının hakim olduğu mutfağı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Oyuncu Hayal Kaya’nın siyah ve gri tonlarının hakim olduğu mutfağı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Koyu renklere bürünen bu mutfak, @2brokeicmimars isimli popüler iç mimarlık hesabı tarafından mercek altına alınınca, X kullanıcıları da yorumlarıyla adeta yaratıcılık yarışına girdi.

Siyah ile gri arasında kalan koyu tonlarından oluşan mutfak dolaplarına “Tasarım anlamında sıfır risk alınmış” şeklinde tespitte bulunan kullanıcının o ifadeleri X'te de gündeme oturdu!

Gelin diğer X kullanıcıları neler demiş birlikte bakalım!

Gelin diğer X kullanıcıları neler demiş birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın