onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
52 Yaşındaki Heidi Klum Transparan Dantel Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!

52 Yaşındaki Heidi Klum Transparan Dantel Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 20:55

Heidi Klum, 52 yaşında olmasına rağmen hala modanın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak sahnede parlamaya devam ediyor. Son olarak Paris Moda Haftası'nda Vetements defilesinde giydiği tamamen transparan dantel elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moda dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Heidi Klum, yıllar geçmesine rağmen göz kamaştırıcı duruşu ve enerjisiyle gündemden düşmüyor.

Moda dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Heidi Klum, yıllar geçmesine rağmen göz kamaştırıcı duruşu ve enerjisiyle gündemden düşmüyor.

Podyumlarda sergilediği cesur tasarımlar ve dikkat çekici kıyafet seçimleriyle adından söz ettiren Klum, sosyal medyada da gündemde kalmaya devam ediyor.

Sadece süpermodel kimliğiyle değil, “Project Runway” ve “Germany’s Next Topmodel” gibi televizyon projeleriyle de izleyicilerin sevgisini kazanan Klum'un kızı da kendisinin modellik kariyerini takip ediyor.

52 yaşındaki süpermodel Heidi Klum, son olarak Paris Moda Haftası'nda Vetements defilesinde giydiği cesur dantel transparan elbiseyle adından bahsettirdi.

52 yaşındaki süpermodel Heidi Klum, son olarak Paris Moda Haftası'nda Vetements defilesinde giydiği cesur dantel transparan elbiseyle adından bahsettirdi.

Gri tonlarında, tamamen şeffaf dantel bir elbise tercih eden Klum, şimdilerde sık sık gördüğümüz 'transparan' trendinden geri kalmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
5
4
3
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın