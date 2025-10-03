52 Yaşındaki Heidi Klum Transparan Dantel Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!
Heidi Klum, 52 yaşında olmasına rağmen hala modanın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak sahnede parlamaya devam ediyor. Son olarak Paris Moda Haftası'nda Vetements defilesinde giydiği tamamen transparan dantel elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.
Moda dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Heidi Klum, yıllar geçmesine rağmen göz kamaştırıcı duruşu ve enerjisiyle gündemden düşmüyor.
52 yaşındaki süpermodel Heidi Klum, son olarak Paris Moda Haftası'nda Vetements defilesinde giydiği cesur dantel transparan elbiseyle adından bahsettirdi.
