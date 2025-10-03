onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Berrak Tüzünataç’tan Güllü’nün Vefatında Çocuklarına Yöneltilen Suçlamalara Sert Tepki!

Berrak Tüzünataç’tan Güllü’nün Vefatında Çocuklarına Yöneltilen Suçlamalara Sert Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 19:21

Ünlü sanatçı Güllü’nün ani vefatı, geride kalan ailesi ve hayranları için derin bir sarsıntı yaratırken, olayın ardından gelişen spekülasyonlar magazin gündemini günlerdir meşgul ediyor. 26 Eylül’den bu yana süren iddialar ve spekülasyonlar, Güllü’nün vefatını cinayet masasına taşıdı ve kamuoyunda yeni tartışmalar başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olayın ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem, adliyede yaklaşık 5 saat süren ifadeler verdiler.

Olayın ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem, adliyede yaklaşık 5 saat süren ifadeler verdiler.

Tuğberk, olay günü İstanbul’da olduğunu ve kardeşinin araması üzerine Çınarcık’a geldiğini belirtirken, Tuğyan annesinin roman havası oynarken dengesini kaybedip açık camdan düştüğünü savundu. Aile avukatları ise ses kayıtlarının kriminal incelemeye gönderildiğini ve otopsi raporunun kesin sonucunu beklediklerini ifade etti.

Adliye çıkışında açıklama yapan Tuğberk, ailelerinin acısına saygı gösterilmediğini ve olayla ilgili yayılan iftiralara tepki gösterdiklerini dile getirdi. Kızı Tuğyan ise annesinin vefatı sonrası yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, hakkını helal etmediğini söyledi. Tuğyan’ın sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Güllü'nün çocuklarının ifade sonrası açıklamalarının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu açıklamaların ardından ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Güllü’nün çocuklarının yaşadığı bu zor duruma sosyal medya üzerinden sert bir tepki gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın