Bir İlke İmza Attı: Hande Erçel Ünlü Derginin Kapağındaki İlk Türk İsim Oldu!

Bir İlke İmza Attı: Hande Erçel Ünlü Derginin Kapağındaki İlk Türk İsim Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 00:06

ATV'de yayınlanan ve izleyicilerden olumlu yorumlar alan Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Hande Erçel mankenlere taş çıkartan fiziği ile Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

Dünyaca ünlü bir takı markasının küresel marka elçisi olarak öne çıkan, Hande Erçel Grazia Italia isimli derginin kapağında yer alarak bir ilke imza attı!

Hande Erçel, Türk televizyon ve sinemasının tanınan isimlerinden biri olarak, uluslararası alanda da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Erçel, Türk televizyon ve sinemasının tanınan isimlerinden biri olarak, uluslararası alanda da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda boy göstermesinin ardından yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Balmain'in 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonunun defilesini ön sırada izlerken görüntülenen isim dünyaca ünlü isimlerle yan yana poz verdi ve defileyi ön sıradan izledi.

Hande Erçel, İtalya'nın önde gelen moda ve yaşam dergisi Grazia'nın kapağında yer alan ilk Türk ünlü oldu.

Hande Erçel, İtalya'nın önde gelen moda ve yaşam dergisi Grazia'nın kapağında yer alan ilk Türk ünlü oldu.

Erçel, Grazia Italia'nın Ekim sayısının kapağında yer aldı. Lila tonlarında dantel bir bluz, klasik koyu gri mini eteği ve büyük taşlı kolyesiyle dikkat çeken Erçel, aksesuarlarıyla, saç ve makyajıyla resmen parladı!

Alıştığımız Hande Erçel tarzından bambaşka bir şekilde karşımıza çıkan ünlü isim Pomellato'nun küresel marka elçisi olarak Grazia Italia kapağındaki stilini de takılarıyla tamamladı.

