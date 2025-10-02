Bir İlke İmza Attı: Hande Erçel Ünlü Derginin Kapağındaki İlk Türk İsim Oldu!
ATV'de yayınlanan ve izleyicilerden olumlu yorumlar alan Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Hande Erçel mankenlere taş çıkartan fiziği ile Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.
Dünyaca ünlü bir takı markasının küresel marka elçisi olarak öne çıkan, Hande Erçel Grazia Italia isimli derginin kapağında yer alarak bir ilke imza attı!
Hande Erçel, Türk televizyon ve sinemasının tanınan isimlerinden biri olarak, uluslararası alanda da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Hande Erçel, İtalya'nın önde gelen moda ve yaşam dergisi Grazia'nın kapağında yer alan ilk Türk ünlü oldu.
