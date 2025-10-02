Serkan Sağdıç'la İki Yıllık Evliliklerini Bitiren Melek Mosso Boşanmanın Ardından Açıklamada Bulundu!
Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, evliliklerini sonlandırdıklarını sosyal medya hesaplarından doğruladı. Çift, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini dostane bir şekilde noktaladıklarını açıkladı. Açıklamalarında, 'Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik' ifadelerine yer veren ikilinin boşanma nedeni de belli oldu!
Evliliklerinde yaşadıkları krizlerle gündemden düşmeyen Serkan Sağdıç ve Melek Mosso'nun birlikteliği tek celsede son buldu.
Melek Mosso boşanma haberlerini yaptığı paylaşımla doğrularken, ayrılık nedenini de açıkladı.
