Serkan Sağdıç'la İki Yıllık Evliliklerini Bitiren Melek Mosso Boşanmanın Ardından Açıklamada Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.10.2025 - 23:41

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, evliliklerini sonlandırdıklarını sosyal medya hesaplarından doğruladı. Çift, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini dostane bir şekilde noktaladıklarını açıkladı. Açıklamalarında, 'Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik' ifadelerine yer veren ikilinin boşanma nedeni de belli oldu!

Evliliklerinde yaşadıkları krizlerle gündemden düşmeyen Serkan Sağdıç ve Melek Mosso'nun birlikteliği tek celsede son buldu.

Sosyal medya hesaplarından birlikte paylaştıkları pozları kaldıran, tartışmaların ardından birbirlerini takipten çıkarak ayrılık iddialarına karışan, yaptıkları açıklamalarla da küçük problemler karşısında böyle hamlelerde bulunduklarını söyleyen ikili evliliklerinin ilk yılından birçok kez ayrılıkla anılmıştı.

Aşklarına birçok kez şans verdiklerini söyleyen çiftten geçtiğimiz dakikalarda ise kötü haber geldi.

Serkan Sağdıç ve Melek Mosso tek celsede boşandı.

Boşanmanın detaylarından bahsetmiştik:

Melek Mosso boşanma haberlerini yaptığı paylaşımla doğrularken, ayrılık nedenini de açıkladı.

Şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrıldıkları iddia edilen ikiliden açıklama geldi.

'Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik.

Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.

Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz.

Melek Mosso & Serkan Sağdıç'

