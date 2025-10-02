Bir Boşanma Haberi Daha: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın Evlilikleri Tek Celsede Bitti!
Müziği kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Melek Mosso, 2023 senesinde yaptığı evlilikle gündeme gelmiş ancak, çiftin çalkantılı ilişkisi manşetlerden eksik olmamıştı. @gazetepaparazzi’nin iddiasına göre, ünlü şarkıcı ve eşi Serkan Sağdıç, tek celsede boşanarak birlikteliklerini sonlandırdı.
2023 yılında uzun bir birlikteliği evlilikle taçlandıran Melek Mosso ve Serkan Sağdıç çifti, geçtiğimiz sene ilişkilerindeki çatırdamalarla gündeme gelmişti.
Evliliklerinin ilk yılından sık sık tartışmaları ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen, bu anlaşmazlıkları da sosyal medyaya taşıyan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın evliliğinin bittiği iddia edildi.
