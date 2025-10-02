onedio
Bir Boşanma Haberi Daha: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın Evlilikleri Tek Celsede Bitti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.10.2025 - 21:12

Müziği kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Melek Mosso, 2023 senesinde yaptığı evlilikle gündeme gelmiş ancak, çiftin çalkantılı ilişkisi manşetlerden eksik olmamıştı. @gazetepaparazzi’nin iddiasına göre, ünlü şarkıcı ve eşi Serkan Sağdıç, tek celsede boşanarak birlikteliklerini sonlandırdı.

2023 yılında uzun bir birlikteliği evlilikle taçlandıran Melek Mosso ve Serkan Sağdıç çifti, geçtiğimiz sene ilişkilerindeki çatırdamalarla gündeme gelmişti.

2024 yılı bitmeden ayrılacakları iddia edilen çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarıp birlikte fotoğraflarını silince bu söylentiler güçlendi.

Ancak çok geçmeden ikili aralarındaki bizleri eritmiş: birbirini sosyal medyada yeniden takip etmişti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan ayrılık iddialarına rağmen, çiftin birbirini yeniden takip etmesi, yaşananların geçici bir tartışmadan kaynaklandığını düşündürmüştü.

Evliliklerinin ilk yılından sık sık tartışmaları ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen, bu anlaşmazlıkları da sosyal medyaya taşıyan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın evliliğinin bittiği iddia edildi.

@gazetepaparazzi'nin iddiasına göre, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evliliklerinin ikinci senesinde tek celsede boşanarak birlikteliklerini sonlandırdı.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın boşanma nedeninin ise şiddetli geçimsizlik olduğu ortaya çıktı.

