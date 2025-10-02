Büyük Vefasızlık: Selena Gomez Zamanında Kendisine Böbreğini Bağışlayan Dostunu Düğününe Davet Etmemiş!

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, geçtiğimiz hafta sonu Santa Barbara’da adeta yıldızlar geçidine dönüşen bir düğünle evlendi. Ancak göz kamaştıran davetli listesi ve görkemli törenin gölgesinde, Selena’nın en yakın arkadaşlarından biri olan Francia Raisa’nın düğünde yer almaması magazin gündeminde en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Gomez'e lupus hastalığı yüzünden yaşadığı sağlık sorunu yüzünden böbreğini bağışlayan ismin düğüne davet edilmediği iddia edildi.