Büyük Vefasızlık: Selena Gomez Zamanında Kendisine Böbreğini Bağışlayan Dostunu Düğününe Davet Etmemiş!

Büyük Vefasızlık: Selena Gomez Zamanında Kendisine Böbreğini Bağışlayan Dostunu Düğününe Davet Etmemiş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.10.2025 - 18:55

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, geçtiğimiz hafta sonu Santa Barbara’da adeta yıldızlar geçidine dönüşen bir düğünle evlendi. Ancak göz kamaştıran davetli listesi ve görkemli törenin gölgesinde, Selena’nın en yakın arkadaşlarından biri olan Francia Raisa’nın düğünde yer almaması magazin gündeminde en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Gomez'e lupus hastalığı yüzünden yaşadığı sağlık sorunu yüzünden böbreğini bağışlayan ismin düğüne davet edilmediği iddia edildi.

Selena Gomez ve Benny Blanco’nun 27 Eylül 2025’te Santa Barbara’da gerçekleşen ve yıldızlar geçidine dönen düğünü, magazin gündemini salladı.

Selena Gomez ve Benny Blanco’nun 27 Eylül 2025’te Santa Barbara’da gerçekleşen ve yıldızlar geçidine dönen düğünü, magazin gündemini salladı.

Davetli listesinde Taylor Swift’ten Ed Sheeran’a, Steve Martin’den Paris Hilton’a uzanan ünlü isimler vardı. Ancak en çok dikkat çeken, Selena’nın 2017’de böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardığı arkadaşı Francia Rais'in davetli listesinde olmayışıydı.

Basına yansıyan röportajlara göre, Raisa düğünde görünmedi. Resmi davetli listelerinde de adı geçmiyor. O hafta sonunda sosyal medya paylaşımlarıyla Raisa’nın başka bir yerde olduğu fark edildi.

Selena ile Raisa arasındaki arkadaşlık yıllar boyunca kamuoyunca yakından takip edilmiş, Raisa’nın bağışı, ikilinin dostluğun boyutunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Selena ile Raisa arasındaki arkadaşlık yıllar boyunca kamuoyunca yakından takip edilmiş, Raisa’nın bağışı, ikilinin dostluğun boyutunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Francia Raisa, 2017 yılında Selena Gomez’e yaşadığı lupus hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği riski yaşaması sonucu böbreğini bağışlamıştı.

Ancak son yıllarda bu dostluk arasında mesafeler oluştuğu yönünde haberler çıkmıştı. 2022’de Selena, bir röportajında “sektörde yalnızca Taylor Swift’in gerçek arkadaşım olduğu” yorumunda bulunmuş, bu da dedikoduları körüklemişti.

Selena Gomez'in kendisine gönüllü olarak böbreğini bağışlayan dostunu düğününe davet etmediği iddiaları ise tepkilere neden oldu. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.

