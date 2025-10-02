Kendisini Oynamış: Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'dan Gelen Aşk İtirafı X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı

'Issız Adam' terimini hayatımıza sokan ve yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala konuşulmaya devam eden film başrolündeki Cemal Hünal'ın da adeta 'Issız Adam' olarak anılmasına neden olmuştu.

Aşk hayatı dizinin bir diğer başrolü olan Ada'yı canlandıran Melis Birkan'ın aksine çalkantılı olan Cemal Hünal'dan gelen bir itiraf ise X kullanıcılarına malzeme verdi!