Kendisini Oynamış: Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'dan Gelen Aşk İtirafı X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı
'Issız Adam' terimini hayatımıza sokan ve yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala konuşulmaya devam eden film başrolündeki Cemal Hünal'ın da adeta 'Issız Adam' olarak anılmasına neden olmuştu.
Aşk hayatı dizinin bir diğer başrolü olan Ada'yı canlandıran Melis Birkan'ın aksine çalkantılı olan Cemal Hünal'dan gelen bir itiraf ise X kullanıcılarına malzeme verdi!
Bir neslin travmalarını tetikleyen Issız Adam filmi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen izlenmeye ve konuşulmaya devam ediyor bildiğiniz gibi.
2008 yapımı Issız Adam filmindeki Alper karakteriyle tanınan Cemal Hünal'ın aşk hayatı için ise aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.
