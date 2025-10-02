onedio
Kendisini Oynamış: Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'dan Gelen Aşk İtirafı X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı

Kendisini Oynamış: Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'dan Gelen Aşk İtirafı X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı

02.10.2025 - 18:12

'Issız Adam' terimini hayatımıza sokan ve yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala konuşulmaya devam eden film başrolündeki Cemal Hünal'ın da adeta 'Issız Adam' olarak anılmasına neden olmuştu.

Aşk hayatı dizinin bir diğer başrolü olan Ada'yı canlandıran Melis Birkan'ın aksine çalkantılı olan Cemal Hünal'dan gelen bir itiraf ise X kullanıcılarına malzeme verdi!

Bir neslin travmalarını tetikleyen Issız Adam filmi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen izlenmeye ve konuşulmaya devam ediyor bildiğiniz gibi.

Bir neslin travmalarını tetikleyen Issız Adam filmi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen izlenmeye ve konuşulmaya devam ediyor bildiğiniz gibi.

Türk sinemasında ilişkileri bu kadar gerçekçi ele alan nadir filmlerden biri olan Issız Adam, romantizmi, hayal kırıklığını ve hüzünü harmanlayarak nesiller boyunca konuşulacak bir klasik haline gelmiş yapımlardan biri olmuştu.

Filmin Ada'sı Melis Birkan şu anda evli ve mutlu bildiğiniz gibi. Ünlü oyuncu, 2022 yılında meslektaşı Aras Aydın ile sade bir törenle evlendi. Çift, 2019 yılında bir tiyatro oyununda tanıştıktan sonra ilişkilerini gözlerden uzak sürdürerek 2022'de nikah masasına oturmuş ve birliktelikleriyle görenleri kendilerine hayran bırakmıştı.

2008 yapımı Issız Adam filmindeki Alper karakteriyle tanınan Cemal Hünal'ın aşk hayatı için ise aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

2008 yapımı Issız Adam filmindeki Alper karakteriyle tanınan Cemal Hünal'ın aşk hayatı için ise aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

2011 yılında keman sanatçısı ve oyuncu Lale Cangal ile evlenen Hünal, 13 yıl süren evliliğini 2024 yılında sonlandırmıştı. Boşanma, İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak gerçekleşmiş ve yaklaşık 10 dakika süren duruşmada çiftin 10 yaşındaki oğulları için ortak velayet kararı alınmıştı. Ayrıca, Hünal'ın aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmedilmişti.

Boşanma öncesinde çiftin ayrı yaşadıkları ve resmi başvuruda bulunmadıkları belirtilmişti. Duruşma öncesinde Cemal Hünal, mahkeme önünde kitap okuyarak beklemiş, Lale Cangal ise salona girmeden önce Hünal ile selamlaşmıştı.

Film sahnelerinden fırlamış gibi gerçekleşen boşanma sürecinin ardından aşk hayatı merak konusu olan Cemal Hünal'dan gelen 'Hayatımda yeni bir ilişki için vakit yok.' şeklindeki aşk itirafı ise X'te goygoyculara malzeme verdi!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

