Kuş Kadar Beslenen Çağla Şıkel'in Ekstra Küçük Porsiyonlu Kahvaltısı Yine X Kullanıcılarının Diline Düştü!

Kuş Kadar Beslenen Çağla Şıkel'in Ekstra Küçük Porsiyonlu Kahvaltısı Yine X Kullanıcılarının Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.10.2025 - 19:42

Çağla Şıkel yine sosyal medyanın baş köşesine yerleşti! Minimal kahvaltı tabağıyla şaşırtmaya devam eden ünlü manken, bu kez oğlu Kuzey’in sabah menüsüyle kendi porsiyonunu yan yana koyduğu paylaşımla dikkat çekti!

Çağla Şıkel, son dönemde beslenme alışkanlıklarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 46 yaşındaki ünlü manken ve sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Çağla Şıkel'in son olarak paylaştığı kahvaltı tabağı, minimal porsiyonlarıyla dikkat çekti. Tabağında 12 kaju, 2 ceviz ve 2 dilim ejder meyvesi bulunan Şıkel, sabah tercih ettiği öğünlerle gündeme oturmuştu.

Daha önce de benzer paylaşımlarıyla gündeme gelen Şıkel, kahvaltısında sadece çiğ kuruyemiş ve vitamin hapları tükettiği bir tabağı paylaşmıştı.

Sağlıklı öğün tercihleri ve sosyal medyadan paylaştıkları öğünlerle adından bahsettiren isim bu sefer oğlu Kuzey ve kendi tabağını karşılaştırdı.

Daha önce de benzer paylaşımlarıyla eleştirilen Çağla Şıkel, bu konuda açıklama yapmış, 'Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı' diyerek eleştirileri reddetmişti.

Yine kahvaltısında bir avuç kavu, iki ceviz ve iki dilim ejder meyvesi tercih eden Şıkel'in tabağı X kullanıcılarının diline düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
