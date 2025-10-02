Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın Başrollerini Paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in Afişi Dillere Düştü!
Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
10 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin fragmanı ise sosyal medya gündemine ayrı oturmuştu. Dizi bu sefer de yayınlanan afişi ile dile düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın