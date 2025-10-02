onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın Başrollerini Paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in Afişi Dillere Düştü!

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın Başrollerini Paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in Afişi Dillere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.10.2025 - 23:02

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

10 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin fragmanı ise sosyal medya gündemine ayrı oturmuştu. Dizi bu sefer de yayınlanan afişi ile dile düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk fragmanı sosyal medya gündemini sarsmıştı. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizide, düşman iki ailenin çocukları Adil ve Esme’nin aşkı ekrana taşınıyor. 

Fragmandaki replikler ve kullanılan Karadeniz şivesi izleyicilerin diline düşmüş, büyük ses getirmişti.

Şimdi de Taşacak Bu Deniz dizisinin yayınlanan afişi dillere düştü.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın