İzleyiciler Tespitleri Beğenmedi: Aşk-ı Memnu Karakterleri Günümüzde Yaşasalardı Sevecekleri Şeyler Sıralandı

TikTok’un yeni akımı “RIP … bayılırdın” şimdi de Aşk-ı Memnu karakterleriyle gündem oldu. Akıma daha önce denk gelmemiş olabilirsiniz. Henüz yeni popülerleşen içeriklerde dizi karakterlerinin günümüzde yaşasaydı neleri seveceği sıralanıyor. @nerdeoeskidiziler adlı TikTok kullanıcısı da Aşk-ı Memnu karakterleriyle akıma katıldı. Ama tespitleri pek beğenilmedi. Gelin detaylara geçelim!