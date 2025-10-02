onedio
İzleyiciler Tespitleri Beğenmedi: Aşk-ı Memnu Karakterleri Günümüzde Yaşasalardı Sevecekleri Şeyler Sıralandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
02.10.2025 - 20:49

TikTok’un yeni akımı “RIP … bayılırdın” şimdi de Aşk-ı Memnu karakterleriyle gündem oldu. Akıma daha önce denk gelmemiş olabilirsiniz. Henüz yeni popülerleşen içeriklerde dizi karakterlerinin günümüzde yaşasaydı neleri seveceği sıralanıyor. @nerdeoeskidiziler adlı TikTok kullanıcısı da Aşk-ı Memnu karakterleriyle akıma katıldı. Ama tespitleri pek beğenilmedi. Gelin detaylara geçelim!

İşte o paylaşım 👇

İzleyiciler, dizi karakterlerinin zenginliğini vurgulayarak videodaki seçenekleri beğenmedi.

İzleyiciler, dizi karakterlerinin zenginliğini vurgulayarak videodaki seçenekleri beğenmedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Aşk-ı Memnu karakterleri günümüzde yaşasa neyi severlerdi? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
