Behlül Kalk Büyüğün Geldi! Kıskanmak Dizisinde Nüzhet’in Çapkınlığı İzleyicilerin Sinirini Hoplattı

NOW’da yayına başlayan Kıskanmak dizisi ilk bölümleriyle kendini sevdirmeyi başardı. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Mehmet Günsür’ün başrolündeki dizi her bölümüyle heyecan yaratıyor. Özellikle Selahattin Paşalı’nın hayat verdiği Nüzhet karakteri sabırları zorlayan türden bir karakter oldu. Kendisi dizideki üç kadın karakterle de aşk yaşamasıyla izleyicilerin sinirlerini zorluyor.

X’te de diziseverler özellikle son bölümün etkisiyle Nüzhet’e iki çift laf etmeden duramadı. Gelin tepkilere bakalım!