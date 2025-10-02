Behlül Kalk Büyüğün Geldi! Kıskanmak Dizisinde Nüzhet’in Çapkınlığı İzleyicilerin Sinirini Hoplattı
NOW’da yayına başlayan Kıskanmak dizisi ilk bölümleriyle kendini sevdirmeyi başardı. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Mehmet Günsür’ün başrolündeki dizi her bölümüyle heyecan yaratıyor. Özellikle Selahattin Paşalı’nın hayat verdiği Nüzhet karakteri sabırları zorlayan türden bir karakter oldu. Kendisi dizideki üç kadın karakterle de aşk yaşamasıyla izleyicilerin sinirlerini zorluyor.
X’te de diziseverler özellikle son bölümün etkisiyle Nüzhet’e iki çift laf etmeden duramadı. Gelin tepkilere bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Olmayınca olmuyor 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seniha… 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın