Bahar Seti Çalışanları, Aziz Uras ve Maral'dan Seren'in İntikamını Aldı
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde Seren, kocası Aziz Uras ve Maral'ı öpüşürlerken basmış ve akabinde trafik kazası geçirmişti. Bahar seyircisi Aziz Uras ve Maral'ı sosyal medyada uzun süre linçlerken Bahar seti çalışanları da kendilerinde intikamlarını aldılar.
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar'ın son bölümü hepimizin sinirlerini bozdu.
