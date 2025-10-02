onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar Seti Çalışanları, Aziz Uras ve Maral'dan Seren'in İntikamını Aldı

Bahar Seti Çalışanları, Aziz Uras ve Maral'dan Seren'in İntikamını Aldı

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.10.2025 - 15:49

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde Seren, kocası Aziz Uras ve Maral'ı öpüşürlerken basmış ve akabinde trafik kazası geçirmişti. Bahar seyircisi Aziz Uras ve Maral'ı sosyal medyada uzun süre linçlerken Bahar seti çalışanları da kendilerinde intikamlarını aldılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar'ın son bölümü hepimizin sinirlerini bozdu.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar'ın son bölümü hepimizin sinirlerini bozdu.

Bahar'ın son bölümünde Seren, Aziz Uras ile Maral'ı bastı. Araları zaten kötü olan ikili ilişkilerine yeni bir şans vermek için çabalarken babası kılıklı Aziz Uras, Maral'la öpüştü ve Seren'e yakalandı.

Seyirciler, sosyal medyada Aziz Uras ve Maral için hiç de iyi olmayan yorumlar yaparken Bahar'ın set çalışanları yayınladıkladıkları videoyla Aziz Uras ve Maral'dan intikamımızı aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın