Sonuçlar Şaşırtmadı: 1 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu, Zirvede Kim Var?
1 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları sonunda belli oldu. Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin mücadele ettiği gecede kazanan yine değişmedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündüz kuşağında yer almasına rağmen ilk 5'te yer alarak muazzam bir başarı elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 1 Ekim Çarşamba reytinglerine damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Ekim Çarşamba Total reyting sonuçları:
1 Ekim Çarşamba AB reyting sonuçları:
1 Ekim Çarşamba ABC1 reyting sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın