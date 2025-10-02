onedio
Sonuçlar Şaşırtmadı: 1 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu, Zirvede Kim Var?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.10.2025 - 10:56

1 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları sonunda belli oldu. Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin mücadele ettiği gecede kazanan yine değişmedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündüz kuşağında yer almasına rağmen ilk 5'te yer alarak muazzam bir başarı elde etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 1 Ekim Çarşamba reytinglerine damga vurdu.

Total grubunda 8.94 oranında reyting alan dizi, enfes bir artış yaşayarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bunun yanı sıra Eşref Rüya'nın rakibi Sahipsizler Total'de 3. sırada yer alsa da AB grubunda 13. sıraya kadar geriledi.

1 Ekim Çarşamba Total reyting sonuçları:

Eşref Rüya üç kategoride de zirvede yer almayı başardı. Eşref Rüya'yı Total'de Sahipsizler, AB'de MasterChef ve ABC'de Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti.

1 Ekim Çarşamba AB reyting sonuçları:

1 Ekim Çarşamba ABC1 reyting sonuçları:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın