Bez Bebek'in Makbuş'u Sevinç Aktansel, Geçirdiği Hastalık Nedeniyle Dizide Konuşamamış

Bez Bebek'in Makbuş'u Sevinç Aktansel, Geçirdiği Hastalık Nedeniyle Dizide Konuşamamış

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.10.2025 - 10:17

Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisini muhakkak hatırlarsınız. Nana isimli bir bez bebeğin insan olma macerasını izleğimiz dizide ayrıca usta oyuncu Sevinç Aktansel de rol almıştı. Makbuş karakteriyle izlediğimiz Aktansel, dizinin ilerleyen sezonlarında konuşamamış ve dublaj yapılarak sahneleri çekilmişti. Bunun nedenini sizler için yazdık.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisini hatırlamayanınız yoktur.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisini hatırlamayanınız yoktur.

Evrim Akın ve Tan Sağtürk'ün başrollerde yer aldığı çocuk dizisini hala zevkle izliyoruz. Usta oyuncu Sevinç Aktansel'in de kadrosunda yer aldığı dizide Aktansel, Makbuş karakteriyle karşımıza çıkmıştı. 

Nana'nın geldiği evden sorumlu olan Makbuş, dizinin sevilen karakterleri arasında yer almış fakat dizinin ilerleyen sezonlarında oyuncunun konuşamamasıyla dublajla ekrana gelmişti. Tabii söz konusu durum o dönem dizi seyircisini epey meraklandırmıştı.

‘Şehnaz Tango’, ‘İlişkiler’, ‘Eltiler’, ‘Tatlı Hayat’ ve ‘Büyük Yalan’ gibi önemli projelerde yer alan Sevinç Aktansel, meğer o dönem ALS hastalığıyla mücadele ediyormuş.

‘Şehnaz Tango’, ‘İlişkiler’, ‘Eltiler’, ‘Tatlı Hayat’ ve ‘Büyük Yalan’ gibi önemli projelerde yer alan Sevinç Aktansel, meğer o dönem ALS hastalığıyla mücadele ediyormuş.

72 yaşındayken ALS hastalığına yakalanan Aktansel, bir yıl içinde hızla kilo vermeye, konuşma yetisini kaybetmeye başladı. Hastalığına rağmen Bez Bebek dizisinin yapım şirketiyle görüşen usta oyuncu, dublaj yardımıyla dizide yer almaya devam etti.

