Bez Bebek'in Makbuş'u Sevinç Aktansel, Geçirdiği Hastalık Nedeniyle Dizide Konuşamamış
Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisini muhakkak hatırlarsınız. Nana isimli bir bez bebeğin insan olma macerasını izleğimiz dizide ayrıca usta oyuncu Sevinç Aktansel de rol almıştı. Makbuş karakteriyle izlediğimiz Aktansel, dizinin ilerleyen sezonlarında konuşamamış ve dublaj yapılarak sahneleri çekilmişti. Bunun nedenini sizler için yazdık.
2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisini hatırlamayanınız yoktur.
‘Şehnaz Tango’, ‘İlişkiler’, ‘Eltiler’, ‘Tatlı Hayat’ ve ‘Büyük Yalan’ gibi önemli projelerde yer alan Sevinç Aktansel, meğer o dönem ALS hastalığıyla mücadele ediyormuş.
