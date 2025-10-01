Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı'nın Final İhtimaline Yanıt Geldi
Hande Erçel ve Barış Arduç'u başrollerinde bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı dizisinin reytingleri pek iç açıcı değil. Durum böyle olunca seyirci doğrudan final ihtimalini düşünüyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı final yapacak mı? Birsen Altuntaş bu konuya açıklık getirdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV ekranlarının büyük umutlarla başlayan dizisi Aşk ve Gözyaşı bir türlü istenilen reyting başarısını elde edemedi.
Birsen Altuntaş, Aşk ve Gözyaşı'nın final yapacağından endişe duyan bir seyirciye yanıt verdi.
