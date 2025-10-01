onedio
Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı'nın Final İhtimaline Yanıt Geldi

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı'nın Final İhtimaline Yanıt Geldi

Esra Demirci
01.10.2025 - 23:03
01.10.2025 - 23:03

Hande Erçel ve Barış Arduç'u başrollerinde bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı dizisinin reytingleri pek iç açıcı değil. Durum böyle olunca seyirci doğrudan final ihtimalini düşünüyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı final yapacak mı? Birsen Altuntaş bu konuya açıklık getirdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV ekranlarının büyük umutlarla başlayan dizisi Aşk ve Gözyaşı bir türlü istenilen reyting başarısını elde edemedi.

ATV ekranlarının büyük umutlarla başlayan dizisi Aşk ve Gözyaşı bir türlü istenilen reyting başarısını elde edemedi.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in üçüncü kez partner olduğu dizi sadık izleyici kitlesine sahip olsa da televizyon en zor günlerinden biri olan cuma akşamı ne yazık ki rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar karşısında güçsüz kalıyor.

Aşk ve Gözyaşı'nın aldığı reytinglerin ardından seyircilerin ilk korkusu final yapacağı ihtimali olurken Birsen Altuntaş'tan yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

Birsen Altuntaş, Aşk ve Gözyaşı'nın final yapacağından endişe duyan bir seyirciye yanıt verdi.

Birsen Altuntaş, Aşk ve Gözyaşı'nın final yapacağından endişe duyan bir seyirciye yanıt verdi.

Altuntaş, reytingleri kötü olsa da Aşk ve Gözyaşı dizisinin yurt dışı satışlarının çok iyi olduğunu belirterek şimdilik final gibi bir gündem olmadığını belirtti. Peki, sizce Aşk ve Gözyaşı'nın reytingleri artar mı?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
