Kadife Kelepçe İptal! Show TV'nin Yeni Dizisinin İsmi Üçüncü Kez Değişti

Esra Demirci - TV Editörü
01.10.2025 - 22:10

Show TV'nin yeni sezon en iddialı işlerinden Kadife Kelepçe dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Ahsen Eroğlu ve Uğur Güneş'i başrollerde yer aldığı dizinin ismi tam üçüncü kez değiştirildi. Fanlar söz konusu değişikliği Instagram'da fark etti.

Show TV'nin yeni sezon içi hazırlıkları devam ediyor. Bunların en başında ise Kadife Kelepçe dizisi var.

Ahsen Eroğlu, Uğur Güneş, Celil Nalçakan, Seda Bakan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kadife Kelepçe, yeni sezonun merak edilen işlerinden. Dizinin hazırlıkları tam gaz devam ederken dikkatli takipçiler, dizinin isminin üçüncü kez değiştirildiğini fark etti.

Kadife Kelepçe dizisi için açılan Instagram hesabında öncelikle profil fotoğrafı değişmiş ve "Aydan Hanım" yazılmıştı.

Tam dizinin ismi Aydan Hanım oldu derken bir yenilik daha geldi. Show TV bu kez de dizinin ismini 'Rüya Gibi' olarak değiştirdi. Bakalım yayın günü gelene kadar dizinin isminde başka değişiklikler olacak mı?

