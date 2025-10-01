Hayat Bilgisi'nin Bahar Öğretmeni Ayçe Abana'nın Son Hali

Perran Kutman'ın başrolde yer aldığı gençlik dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Öyle ki sevilen dizi günümüzde bile ilgiyle izleniyor.

Biz Afet Hoca'nın öğretilerini hafızalarımıza kazısak da Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki Bahar öğretmen karakteri de en az onun kadar unutulmazdı. Ayçe Abana'nın canlandırdığı Bahar karakteri, Afet Hoca'nın okuldaki en yakın arkadaşıydı.

Hayat Bilgisi'nin ardından pek çok dizide rol almasına rağmen Ayçe Abana'yı son yıllarda televizyonda neredeyse hiç görmüyoruz. Ayçe Abana şimdi ne yapıyor diye düşünürken kendisine sosyal medyada rastladık.