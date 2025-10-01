onedio
Hayat Bilgisi'nin Bahar Öğretmeni Ayçe Abana'nın Son Hali

Esra Demirci
Esra Demirci
01.10.2025

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'nde Bahar öğretmen karakterine hayat veren Ayçe Abana'yı uzun süredir başka projelerde görmüyoruz. Ayçe Abana şimdi ne yapıyor derken sevilen oyuncunun son hali sosyal medyada karşımıza çıktı.

2003-2006 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisini muhakkak hatırlarsınız.

Perran Kutman'ın başrolde yer aldığı gençlik dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Öyle ki sevilen dizi günümüzde bile ilgiyle izleniyor.

Biz Afet Hoca'nın öğretilerini hafızalarımıza kazısak da Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki Bahar öğretmen karakteri de en az onun kadar unutulmazdı. Ayçe Abana'nın canlandırdığı Bahar karakteri, Afet Hoca'nın okuldaki en yakın arkadaşıydı. 

Hayat Bilgisi'nin ardından pek çok dizide rol almasına rağmen Ayçe Abana'yı son yıllarda televizyonda neredeyse hiç görmüyoruz. Ayçe Abana şimdi ne yapıyor diye düşünürken kendisine sosyal medyada rastladık.

İşte Hayat Bilgisi'nin Bahar'ı Ayçe Abana'nın son hali:

Murad Salahlı isimli Instagram kullanıcısının profilinde paylaştığı fotoğrafla Ayçe Abana'nın son halini görmüş olduk. Peki siz Bahar öğretmeni nasıl buldunuz? Bizce yıllar onu hiç değiştirmemiş! Yorumlarda buluşalım...

