TRT 1'in Karadeniz Dizisi Taşacak Bu Deniz'in Yayın Tarihi Belli Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.10.2025 - 17:22

TRT 1 ekranları için hazırlıkları devam eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer alacağı Taşacak Bu Deniz'in yayın tarihi sonunda açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Karadeniz dizisi olan "Taşacak Bu Deniz" yer alıyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın partner olduğu dizi için geri sayım başlarken Taşacak Bu Deniz'in ne zaman yayınlanacağı apayrı bir merak konusuydu. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde TRT 1, dizinin yayın tarihini daha fazla ertelemek istemezken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Taşacak Bu Deniz dizisi, 10 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Taşacak Bu Deniz'in cuma akşamı rakipleri ise Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Aşk ve Gözyaşı dizileri olacak. Televizyon için en önemli günlerden biri olan cuma akşamında bakalım reytinglerin kazananı hangi dizi olacak?

