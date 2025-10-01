TRT 1'in Karadeniz Dizisi Taşacak Bu Deniz'in Yayın Tarihi Belli Oldu
TRT 1 ekranları için hazırlıkları devam eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer alacağı Taşacak Bu Deniz'in yayın tarihi sonunda açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Karadeniz dizisi olan "Taşacak Bu Deniz" yer alıyor.
Taşacak Bu Deniz dizisi, 10 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
