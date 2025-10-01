onedio
Özgü Namal'ın Kıskanmak'ta Gençliğini Canlandırmasına Övgü Dolu Yorumlar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.10.2025 - 19:00

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak'ın dün akşam (30 Eylül) yayınlanan bölümünde Özgü Namal'ın canlandırdığı Seniha karakterinin gençliğinde yaşadıklarını izledik. Özgü Namal'ın karakterinin 20'li yaşlarındaki halini canlandırmasıyla sosyal medyadan övgü dolu yorumlar geldi.

Kıskanmak dizisi, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Ayda Aksel'in başrollerde yer aldığı dizi, yayınlandığı günden beri dilimizden düşmüyor. Özellikle dizide Seniha karakterine hayat veren Özgü Namal'ın enfes performansı her bölüm seyirciyi kendisine hayran bıraktırırken Namal bu defa dizide gençliğini canlandırmasıyla gündem oldu.

Seniha karakterinin 20'li yaşlarındaki halini canlandıran Özgü Namal'ın geçen yıllara rağmen asla yaşlanmaması sosyal medyayı resmen ayaklandırdı. Gelen yorumları da sizler için derledik.

İşte Özgü Namal'a gelen yorumlardan bazıları:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
