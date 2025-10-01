Özgü Namal'ın Kıskanmak'ta Gençliğini Canlandırmasına Övgü Dolu Yorumlar

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Ayda Aksel'in başrollerde yer aldığı dizi, yayınlandığı günden beri dilimizden düşmüyor. Özellikle dizide Seniha karakterine hayat veren Özgü Namal'ın enfes performansı her bölüm seyirciyi kendisine hayran bıraktırırken Namal bu defa dizide gençliğini canlandırmasıyla gündem oldu.

Seniha karakterinin 20'li yaşlarındaki halini canlandıran Özgü Namal'ın geçen yıllara rağmen asla yaşlanmaması sosyal medyayı resmen ayaklandırdı. Gelen yorumları da sizler için derledik.