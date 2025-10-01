Reytinglerde Bekleneni Verememişti: Aşk ve Gözyaşı Dizisinde Flaş Gelişme
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, Barış Arduç ve Hande Erçel ikilisiyle sezonun en iddialı işleri arasında yer alıyor. Cuma akşamları yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar gibi güçlü rakipler karşısında hala beklenen reyting başarısını elde edemedi. Birsen Altuntaş, bu nedenle Aşk ve Gözyaşı dizisinde flaş bir gelişme yaşandığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Hande Erçel ve Barış Arduç‘un 3. kez buluştuğu Aşk ve Gözyaşı, reytinglerde hala iyi bir oran alabilmiş değil.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk ve Gözyaşı dizisinin yönetmeni değişiyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
