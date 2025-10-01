onedio
Reytinglerde Bekleneni Verememişti: Aşk ve Gözyaşı Dizisinde Flaş Gelişme

Reytinglerde Bekleneni Verememişti: Aşk ve Gözyaşı Dizisinde Flaş Gelişme

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.10.2025 - 21:24

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, Barış Arduç ve Hande Erçel ikilisiyle sezonun en iddialı işleri arasında yer alıyor. Cuma akşamları yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar gibi güçlü rakipler karşısında hala beklenen reyting başarısını elde edemedi. Birsen Altuntaş, bu nedenle Aşk ve Gözyaşı dizisinde flaş bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un 3. kez buluştuğu Aşk ve Gözyaşı, reytinglerde hala iyi bir oran alabilmiş değil.

Hande Erçel ve Barış Arduç‘un 3. kez buluştuğu Aşk ve Gözyaşı, reytinglerde hala iyi bir oran alabilmiş değil.

Cuma akşamları Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizileriyle yarışan Aşk ve Gözyaşı, bu açıdan zorlanırken yapım ekibinin reytingleri arttırmak için bir hamle yapması bekleniyordu. Birsen Altuntaş, Aşk ve Gözyaşı dizisi için flaş gelişmeyi açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk ve Gözyaşı dizisinin yönetmeni değişiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk ve Gözyaşı dizisinin yönetmeni değişiyor.

Reytingleri kötü olsa da yurt dışı satışları muazzam ilerleyen Aşk ve Gözyaşı'nın yönetmen koltuğuna 5. bölümden itibaren Çağatay Tosun oturacak. Diziyi şu an Engin Erden yönetiyor.

Bakalım bu değişiklik reytinglere yansıyacak mı?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
