Dikkat Bebek Var'daki Minik Barış'ın Son Halini Bulduk!

yerli dizi
Esra Demirci - TV Editörü
02.10.2025 - 08:59

TRT 1 ekranlarında yayınlanan efsane dizi Dikkat Bebek Var'ı muhakkak hatırlarsınız. Ceyda Düvenci ve Kaan Girgin'in başrollerde yer aldığı dizi öylesine sevilmişti ki her yaştan izleyici ekran başına toplanırdı. Tabii dizinin bu kadar sevilmesinin bir diğer nedeni de dizinin minik Barış'ının seslendirmesiydi. Minik Barış şimdilerde neler yapıyor diye araştırdık ve kendisine sosyal medyada rastladık.

Bir bebeğin başrolde yer aldığı TRT 1 yapımı Dikkat Bebek Var'ı muhakkak izlemişsinizdir.

2000-2002 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin kadrosunda Ceyda Düvenci ve Kaan Girgin yer alıyordu. Düvenci ve Girgin'in anne ve baba rollerine hayat verdiği dizide minik bebek Barış'ın büyüme serüvenini onun gözünden ve unutulmaz seslendirmesiyle izliyorduk.

Dikkat Bebek Var'ın ardından başka bir projede göremediğimiz minik Barış'ın son halini epey merak ettik ve derhal kollarımızı sıvadık.

Hummalı bir stalklamanın ardından Dikkat Bebek Var'ın minik Barış'ı Mustafa Barış Bay'ı sosyal medyada bulduk! Peki siz minik Barış'ın son halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

