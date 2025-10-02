Müge Anlı'da 2018'den Beri Kayıp Olan Adam İçin Şok İddia: Uzak Şehir'den Etkilendi, "Kanada'ya Gitti" Dedi
Müge Anlı'da son günlerde 22 yaşında kaybolan Sefa Soyalp konusu işleniyor. 2018 yılında kaybolan Sefa Soyalp'den 7 senedir haber alınamıyor. Amca Muharrem Soyalp, 'Ailesi yıllarsa sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı' diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Muharrem Soyalp'in iddialarının ardından Sefa'nın anne ve babası yayına bağlandı. İkili, oğullarının Kanada'ya ya da başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini söyledi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2018'de babası ve üvey annesiyle tartışan Sefa Soyalp, tartışma sonunda İstanbul'a geldi.
Sefa'nın hayatta olduğunu iddia eden baba ve üvey anne kafaları karıştırdı.
