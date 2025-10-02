onedio
Müge Anlı'da 2018'den Beri Kayıp Olan Adam İçin Şok İddia: Uzak Şehir'den Etkilendi, "Kanada'ya Gitti" Dedi

Müge Anlı'da 2018'den Beri Kayıp Olan Adam İçin Şok İddia: Uzak Şehir'den Etkilendi, "Kanada'ya Gitti" Dedi

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2025 - 13:47

Müge Anlı'da son günlerde 22 yaşında kaybolan Sefa Soyalp konusu işleniyor. 2018 yılında kaybolan Sefa Soyalp'den 7 senedir haber alınamıyor. Amca Muharrem Soyalp, 'Ailesi yıllarsa sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı' diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Muharrem Soyalp'in iddialarının ardından Sefa'nın anne ve babası yayına bağlandı. İkili, oğullarının Kanada'ya ya da başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2018'de babası ve üvey annesiyle tartışan Sefa Soyalp, tartışma sonunda İstanbul'a geldi.

Ailesiyle iletişimi kestiği söylenen Sefa Soyalp'in amcası, bir miras davasında Sefa'ya dair hiçbir bilginin ortaya çıkmaması sebebiyle şüphelenerek Müge Anlı'ya başvurdu. 'Ailesi yıllarsa sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı' diyen ve abisinden şüphelenen amca Muharrem Soyalp, iddialarının arkasında durdu.

Sefa'nın hayatta olduğunu iddia eden baba ve üvey anne kafaları karıştırdı.

Israrla yurt dışında olduklarını belirtmelerinin ardından Müge Anlı, üvey annenin Uzak Şehir izleyerek etkisi altında kalıp 'Kanada' vurgusu yaptığını dile getirdi. Sefa'ya dair herhangi bir bilgi alınamadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
