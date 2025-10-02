MasterChef'te Ayten'in Eleme Potasına Tabağı Geçen Mert'i Atması Tepkilere Yol Açtı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Ayten'in eleme potasına gönderdiği isim damga vurdu. Tabağı şeflerden geçer not alan Mert'i potaya yollayan Ayten, hem yarışmacılardan hem seyirciden yoğun tepki topladı.
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne dokunulmazlık kazanan Ayten'in eleme potasına gönderdiği isim damga vurdu.
Ayten, Onur yerine Mert'in ismini söylediğini açıkladı.
