MasterChef'te Ayten'in Eleme Potasına Tabağı Geçen Mert'i Atması Tepkilere Yol Açtı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
02.10.2025 - 12:06

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Ayten'in eleme potasına gönderdiği isim damga vurdu. Tabağı şeflerden geçer not alan Mert'i potaya yollayan Ayten, hem yarışmacılardan hem seyirciden yoğun tepki topladı.

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne dokunulmazlık kazanan Ayten'in eleme potasına gönderdiği isim damga vurdu.

2'de 2 yapan Mert'i eleme potasına gönderen Ayten'in bu hamlesi yarışmacıları epey şaşırtırken Mert, duydukları karşısında inanamadı ve 'Abla şaka mı yapıyorsun?' dedi.

Mert, kendisini potaya gönderen Ayten’e sert tepki gösterdi. “Kazandıran tabağı yapan kişiyi potaya göndermek adil değil” diyerek sitem eden Mert'e Ayten, 'Yanlışlık yaptım' diyerek yanıt verdi.

Ayten, Onur yerine Mert'in ismini söylediğini açıkladı.

Ayten ve Mert arasındaki tartışma kuliste de devam etti. Ayten, Onur'u söylemek istediğini fakat yanlışlıkla Mert dediğini belirtirken Mert, Ayten'i art niyetli olmakla suçladı. Söz konusu tartışma seyirciden de olumsuz yorumlar aldı.

