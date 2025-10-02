onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Abdullah Çatlı’nın Hayatı Film Oluyor: “Çatlı” Filminin Çekimleri Başladı!

Abdullah Çatlı’nın Hayatı Film Oluyor: “Çatlı” Filminin Çekimleri Başladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.10.2025 - 19:57

Suç örgütü lideri, mafya lideri, derin devlet ajanı ve kontrgerilla mensubu olarak tanınan Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor. Beyazperde’ye taşınacak olan hikayenin çalışmaları başladı. Ekip bugün sete çıktı. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Susurluk kazasında hayatını kaybettiği bilinen Abdullah Çatlı’nın hayatı beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Susurluk kazasında hayatını kaybettiği bilinen Abdullah Çatlı’nın hayatı beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Seyfi Şahin’in üstlendiği filmi Deniz Enyüksek yönetecek. Proje aynı zamanda Safe Media imzalı. Senaryoda ise Nevzat Uzun var. Film “Sonunu düşünen kahraman olamaz” sloganıyla öne çıkacak.

Abdullah Çatlı’yı Vedat İnceefe oynayacak.

Abdullah Çatlı’yı Vedat İnceefe oynayacak.

Eski futbolcuya, Eren Vurdem, Ömer Kurt, Şiva Behrouzfar, Engin Benli, Altan Gördüm, Turgay Tanülkü, Hasan Küçükçetin, Yunus Emre Yıldırımer, Cavit Çetin Güner, Nizam Namidar, Ece Tengiz, Haydar Köyel, Alp İlkman, Harun Üyüklü, Selin Görgülü, Burak Öztürk, Ekin Pasvanoğlu, Erkay Yavuz Kürşat ve Sinan Sicimoğlu eşlik ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
7
5
4
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın