Abdullah Çatlı’nın Hayatı Film Oluyor: “Çatlı” Filminin Çekimleri Başladı!
Suç örgütü lideri, mafya lideri, derin devlet ajanı ve kontrgerilla mensubu olarak tanınan Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor. Beyazperde’ye taşınacak olan hikayenin çalışmaları başladı. Ekip bugün sete çıktı. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı.
Susurluk kazasında hayatını kaybettiği bilinen Abdullah Çatlı’nın hayatı beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Abdullah Çatlı’yı Vedat İnceefe oynayacak.
