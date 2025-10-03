onedio
Kate Middleton, Topuklu Ayakkabılarıyla Merdivenleri Geri Geri İndiği Anlarla Gündeme Oturdu!

Kate Middleton, Topuklu Ayakkabılarıyla Merdivenleri Geri Geri İndiği Anlarla Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 18:30

Kraliyet ailesinin zarif ve her daim şıklığıyla dikkat çeken prensesi Kate Middleton, yıllar içinde hem kamuoyunun hem de medyanın yakından takip ettiği bir figür haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklayan isim şimdilerde kraliyet ailesinin sosyal sorumluluk projelerinde ve etkinliklerinde aktif olarak yer alıyor.

Galler Prensesi Kate Middleton, son olarak, 2 Ekim günü RAF Coningsby üssüne yaptığı ziyarette, yüksek topuklu ayakkabılarıyla merdivenleri geri geri inerek sosyal medyada büyük ilgi topladı.

O anları şöyle bırakalım:

Kraliyet ailesinin zarif isimlerinden Kate Middleton yine gündemde!

Kraliyet ailesinin zarif isimlerinden Kate Middleton yine gündemde!

Bu sefer ne hayır işleriyle ne de yeni bir etkinlikle… Kate Middleton, yüksek topuklu ayakkabılarıyla dik bir merdiveni geri geri inerken görüntülendi ve sosyal medya ayağa kalktı.

Gri takım elbisesi ve şık topuklu ayakkabılarıyla görüntülenen ismin bu görüntüleri kısa sürede kullanıcılardan övgü topladı!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Zuhal

Biz de o kadar merdiven inip çıktık stilettolarla ama kimse övgüler dizmedi. İlla prenses mi olmak lazım🥲

eebbeenn

Niye geri geri inmiş peki ???