Kate Middleton, Topuklu Ayakkabılarıyla Merdivenleri Geri Geri İndiği Anlarla Gündeme Oturdu!
Kraliyet ailesinin zarif ve her daim şıklığıyla dikkat çeken prensesi Kate Middleton, yıllar içinde hem kamuoyunun hem de medyanın yakından takip ettiği bir figür haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklayan isim şimdilerde kraliyet ailesinin sosyal sorumluluk projelerinde ve etkinliklerinde aktif olarak yer alıyor.
Galler Prensesi Kate Middleton, son olarak, 2 Ekim günü RAF Coningsby üssüne yaptığı ziyarette, yüksek topuklu ayakkabılarıyla merdivenleri geri geri inerek sosyal medyada büyük ilgi topladı.
O anları şöyle bırakalım:
Kraliyet ailesinin zarif isimlerinden Kate Middleton yine gündemde!
Biz de o kadar merdiven inip çıktık stilettolarla ama kimse övgüler dizmedi. İlla prenses mi olmak lazım🥲
Niye geri geri inmiş peki ???