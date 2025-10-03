Anneleri Güllü'nün Cinayet Masasına Devredilen Ölümü Sonrası İfade Veren Oğlu ve Kızı İlk Kez Konuştu!

Olay gecesi, sanatçının roman havası eşliğinde dans ettiği sırada cam kenarından düşmüş olabileceği değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifadeye çağrıldı. Oğlu daha önce yaptığı açıklamada annesinin hayatını kaybettiği haberinin telefonla kendisine verildiğini söylemiş ve olayın kaza olduğuna inandığını belirtmişti. Olay gecesi kendisinin İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı.

Kızı ise annesinin roman havası oynarken dengesini kaybederek camdan düştüğünü ifade etmişti. Her iki ifade de kazaya işaret etse de soruşturma, kamera kayıtlarındaki boşluklar ve olay yerindeki diğer şüpheli unsurlar nedeniyle genişletildi.