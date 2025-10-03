onedio
Anneleri Güllü'nün Cinayet Masasına Devredilen Ölümü Sonrası İfade Veren Oğlu ve Kızı İlk Kez Konuştu!

Anneleri Güllü'nün Cinayet Masasına Devredilen Ölümü Sonrası İfade Veren Oğlu ve Kızı İlk Kez Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
03.10.2025 - 17:39

Güllü lakabıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. İlk otopsi raporlarında herhangi bir darp izine rastlanmamasına rağmen, soruşturma “şüpheli ölüm” kapsamında cinayet masasına devredildi.

Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter Yalova Adliyesi’nde ifade verdi.

Güllü’nün evinde bulunan güvenlik kameralarında kısa süreli kesintiler olduğu, evdeki laminat zeminin kaygan olduğu ve Güllü’nün daha önce de düşme vakaları yaşadığı bilgisi verilmişti.

Olay gecesi, sanatçının roman havası eşliğinde dans ettiği sırada cam kenarından düşmüş olabileceği değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifadeye çağrıldı. Oğlu daha önce yaptığı açıklamada annesinin hayatını kaybettiği haberinin telefonla kendisine verildiğini söylemiş ve olayın kaza olduğuna inandığını belirtmişti. Olay gecesi kendisinin İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı.

Kızı ise annesinin roman havası oynarken dengesini kaybederek camdan düştüğünü ifade etmişti. Her iki ifade de kazaya işaret etse de soruşturma, kamera kayıtlarındaki boşluklar ve olay yerindeki diğer şüpheli unsurlar nedeniyle genişletildi.

Güllü'nün ölümünün cinayet masasına devredilmesinden bahsetmiştik:

5 saat boyunca ifade verdikleri öğrenilen Güllü'nün oğlu ve kızı ifade sonrası isyan etti.

