Anneleri Güllü'nün Cinayet Masasına Devredilen Ölümü Sonrası İfade Veren Oğlu ve Kızı İlk Kez Konuştu!
Güllü lakabıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. İlk otopsi raporlarında herhangi bir darp izine rastlanmamasına rağmen, soruşturma “şüpheli ölüm” kapsamında cinayet masasına devredildi.
Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter Yalova Adliyesi’nde ifade verdi.
Güllü’nün evinde bulunan güvenlik kameralarında kısa süreli kesintiler olduğu, evdeki laminat zeminin kaygan olduğu ve Güllü’nün daha önce de düşme vakaları yaşadığı bilgisi verilmişti.
5 saat boyunca ifade verdikleri öğrenilen Güllü'nün oğlu ve kızı ifade sonrası isyan etti.
