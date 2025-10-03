onedio
Eşi Küplere Binmişti: Burcu Biricik Kızı Luna'nın İzinsiz Fotoğrafını Çeken Kadınla Yaşadıklarını Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 16:59

10 yılı aşkın süredir birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösterilen Burcu Biricik ve Emre Yetkin, geçtiğimiz yıl minik Luna ile ailelerini tamamlamıştı. Şimdilerde annelik inzivasında olan Burcu Biricik, ekranlardan uzak olduğu sürede gündeme kızıyla paylaştığı pozlarla gelmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz yaz kızıyla bol bol vakit geçiren isim başına gelen bir olayla neye uğradığını şaşırmıştı. Biricik, o olayla ilgili Gazete Magazin'den Umut Enver'e konuştu. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Her daim zarafeti ve samimiyetiyle gönüllere taht kuran Burcu Biricik ve mutlu evliliğiyle örnek gösterilen eşi Emre Yetkin, geçtiğimiz yaz hiç de hoş olmayan bir olayla karşı karşıya kalmıştı.

Çiftin küçük kızları Luna ile sokakta yürüdükleri sırada, yanlarından geçen bir kadın gizlice fotoğraf çekmeye kalkıştı. Ancak işin tatsız yanı, bu görüntülerin Burcu’nun fark etmesiyle ortaya çıkması oldu. O anları kaydeden Emre Yetkin, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Görüntülerde hasır şapkalı bir kadının, pijamalarıyla kızını kucağında taşıyan Burcu Biricik’in fotoğrafını gizlice çekmeye çalıştığı, fark edilince de hızla uzaklaştığı görülmüştü.

Sabrı taşan Yetkin,“Özel hayat, mahremiyet, saygıyı ne zaman kaybettik? Fotoğraf çekmiş olabilirsin ama kaçmak bizim hangi kültürümüzde var? İnsanlar ne zaman kendini muhabir sanmaya başladı? Dava açsam çocuğum üzerinden ağlayacağın tazminatlar ödersin. Utanmıyor musun?” şeklinde tepki göstermişti.

Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin gizlice kızının fotoğraflarını çeken kadını ifşalamıştı:

Gazete Magazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan Burcu Biricik ve Emre Yetkin olaya dair konuştu.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
